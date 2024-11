Ennek sírás lesz a vége: Elbukott a Séfek séfe balhés szakácsa!

Balog Tamásné neve lassan nemcsak a biztosítószakmában, de a gasztronómia világában is fogalommá válik. Igaz, a szabadszájú háziasszony nem mutat komolyabb fejlődést, ahogy halad előre a Séfek séfe 2024-es évadában, ellenben úgy gyűjti maga körül az ellenségeket, mint nagymuter a szalvétát. Az eredetileg „ajándékként” bejutó Eszter egyaránt beleállt már csapattársba és ellenfélbe is, de talán még konyhai alapanyagba és eszközbe is, sőt a legtöbb még versenyben lévő séfjelölt szerint gyakorlatilag hasznavehetetlen, de azért mégiscsak szerzett barátokat is. Ilyen például a piros csapat egyik motorjaként brillírozó Szántó Szabolcs, akivel Eszter rendszeresen indít közös élőzést a TikTokon. Így esett ez szerda este is, amikor egy párbajt is elindítottak, melynek egy szó szerint könnyfakasztó tétet is adtak.

Egy darabig úgy tűnt, Balogh Tamásné nyeri a Séfek séfe-párbajt (Fotó: TikTok)

Séfek séfe-párbaj...

Szántó Szabolcs eszelte ki a vesztes büntetését, ami első hallásra nem tűnt túl vadnak, de ha valaki próbált már a saját konyhájában tormát reszelni, az tudhatja, hogy annyira nem játék.

Gyerekek, ha most megnyerem, akkor Eszternek le kell reszelnie egy kiló tormát úgy, hogy nem kapcsolhatja be az elszívót. Ha nincs neki otthon, majd én viszek, ahogy reszelőt is

– dobta be ötletét a piros csapat versenyzője, amit Balogh Tamásné Eszter elfogadott. Mielőtt azonban elindították volna a TikTok-párbajt, a kék csapat üdvöskéje megválaszolt egy rajongói kérdést, ami azt firtatta, hogy lett jóba Szabival, akivel szintén akadt konfliktusa korábban.

„Gyorsan! Szóból ért mindenki és ő tudja: Pusztulj, gurulj! Vagyis tudja, hol a helye. Nem ám, csak vicceltem!” – mondta Eszter, aki közben szépen elhúzott a párbajban, vagyis úgy tűnt, megússza a könnyfakasztó kalandot.

Aztán jött a fekete leves, és a Séfek séfe nagyhangú versenyzőjének kikerekedett a szeme (Fotó: TikTok)

„Ez két nap halál, amúgy!”

Persze az nevet, aki utoljára nevet, így az utolsó pillanatban belehúztak Szabolcs rajongói, akik nyilván szívesen látnák, ahogy Balogh Tamásné könnyek között reszeli a tormát, így fordult az állás. Szabi pedig örömmel jelentette győzelmét.

„Na, nyertem! Eszter, neked egy kiló tormát kell lereszelned! Most akkor mondok neked valamit a tormáról. Vágtál már hagymát. Igaz, attól mennyire könnyezel?

Nos, a tormánál semmi nem ér semmit. Amikor reszeled, az annyira csíp, hogy az agyad kifolyik az orrodon.

Azért mondtam, hogy elszívó nélkül csináld, mert tudom, hogy kicsi a konyhád. Ez két nap halál, amúgy!” – homályosította fel Balogh Tamásnét a piros csapat versenyzője, aki ezzel a fogadással biztosan komoly elégtételt ad majd azoknak a nézőknek, akik nem, vagy nagyon nem szimpatizálnak a Séfek séfe nagyszájú háziasszonyával. Ha Eszter lesz eléggé „tökös”, és állja a fogadást, ígérjük, mi is megmutatjuk azt a bizonyos reszelést.