A Séfek Séfe Balogh Tamásnéja szinte valósággal berobbant a köztudatba 2024-én őszén, azóta pedig meg sem áll. A fiatal pénzügyi tanácsadó napról napra újabb meglepetésekkel készül a rajongóknak, legyen szó fellépésről, saját kötényekről vagy éppen újabb tévés szereplésről. Lapunknak most azt is elárulta, hogy 2025-ben még ennél is többet belead majd.

Balogh Tamásné fellépéseket vállal, dolgozik és forgatna is 2025-ben (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

Az egyik legnagyobb meglepetés az volt a műsor alatt, amikor kiderült, hogy a főzés mellett Balogh Tamásné Eszter énekel is. A TikTokot szinte egy nap alatt hódították meg azok a videók, amiken mulatós dalokkal lép fel. Most kiderült, ez nem csak egy régi hobbi, továbbra is vállal koncerteket.

Remélem, 2025 is olyan szerencsés lesz, mint 2024. Szeretnék még tévéműsorokban szerepelni, és újra beindulnak a fellépéseim is. Igyekszem minél több felkérésre igent mondani, már most január elején is lesz egy-két születésnap, ahova meghívtak. Sőt, a siófoki nagystrandra is megyek, de oda inkább csak celebkedni, hogy úgy mondjam

– mesélte boldogan.

Férje mindenben Balogh Tamásné mellett áll

A házaspár a nagy korkülönbség ellenére tökéletes harmóniában éli a mindennapjait, sőt, Eszter férje azt is boldogan viseli, ha a sok teendő mellett egy kicsit háttérbe szorul. Ami nem csoda, ugyanis amellett, hogy Balogh Tamásné zenészként tevékenykedik, tévézni is nagyon szeretne, viszont a munkáját sem tervezi hanyagolni.

Munka szempontjából még jobban oda akarom tenni magam, mint tavaly. Ismét lesz egy nagy kampányunk és szeretném abból is kivenni a részem, mert 2024-ben ez pont akkorra esett, amikor a Séfek Séfe forgatása és a lakásfelújításunk zajlott. Az a célom, hogy minden évben én legyek az év munkatársa, és ezért igyekszem mindent megtenni, amit tudok

– árulta el.

„Viszont, mivel nagyon tetszik a tévézés is, ezért arról sem szeretnék lemondani a munka mellett. Nagyon boldog lennék, ha kapnék még felkérést, de persze majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő ezen a téren” – tette hozzá.