Mi történt? Cserpes Laurát a saját férje sem ismerte meg – az énekesnő kidőlt a sztori hallattán

Tavaly szeptemberben bombaként robbant a hír, miszerint titokban férjhez ment Cserpes Laura, aki később maga számolt be az augusztusi esküvőjéről. Az említett Instagram-bejegyzésben akkor elárulta, hogy csodálatos volt a lakodalom, azonban nem szerette volna nagy dobra verni a médiában. Az énekesnő féltve őrzi a magánéletét, mivel férje elzárkózik a nyilvánosság elől, amit Laura tiszteletben tart. Mégis azonban nemrégiben egy, a közösségi oldalán megosztott videóban mesélt sokat titkolt házasságáról.

Cserpes Laura párja nem szeret a nagy nyilvánosság előtt mutatkozni (Fotó: Szabolcs László)

Cserpes Laura: Mi is tudunk olaszosak lenni

„Én hiszek abban, hogy a tányérdobálás és kiabálás nem visz előre, mert azt érzékelem, hogy amikor higgadtan kommunikál az ember, az sokkal célravezetőbb dolog. A mi házasságunkban ez nem feltétlenül történik így egyébként, mert mi is tudunk olaszosak lenni. Mérlegelni kell és hallgatni a megérzésekre, az sokat segít” – vélekedett korábban Laura, aki nem titkolja, hogy néha náluk is vannak nézeteltéréseket, amiket mostanra már megtanult kezelni. Annak ellenére, hogy a házaspár alapvetően harmonikusan él együtt, nekik is vannak hullámvölgyeik. Mégis az énekesnő most 24 óráig elérhető Instagram-történetében egy olyan videót osztott meg, ami lehet okozott egy kis feszültséget otthon.

Cserpes Laura Instagram-oldalán osztotta meg a különös esetet (Fotó: Markovics Gábor)

Az énekesnő férje megcsodált egy idegennek hitt nőt

Az említett felvételen az látszik, Laura arra sarkallja férjét, hogy meséljen el egy olyan különös történetet, ami a minap történt velük:

Mentünk egymás mögött autóval, de nem tudtam, hogy Laura van mögöttem. Viszont belenéztem a visszapillantóba és láttam, hogy áll mögöttem szép autó. Aztán mondtam magamban, hogy milyen jó kis csaj ül az autóban, viszont aztán láttam, hogy ez csak a feleségem

– osztotta meg érdekes sztoriját Cserpes Laura férje, aki nem vállalja a nagy közönség előtt arcát, így csak a hangja volt hallható a videóban. Ennek ellenére a mondandója annál nagyobbat ütött, mégpedig olyannyira, hogy a felesége szó szerint kidőlt a nevetéstől. Tehát az énekesnő egyáltalán nem haragudott meg kedvesére amiatt, hogy először nem ismerte fel őt, sőt még gondolatban meg is dicsérte egy idegen nő szépségét.