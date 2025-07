Tömegmészárlás a szomszédban – Meryl Streep és Anne Hathaway életveszélyben voltak

Anne Hathaway és Meryl Streep, a 2006-os Az ördög Pradát visel című kultfilm sztárjai épp a régóta várt folytatás jeleneteit forgatták New Yorkban, mindössze néhány utcára attól a helyszíntől, ahol hétfőn egy tragikus tömeges lövöldözés zajlott le.

Mindössze néhány utcára volt a lövöldözéstől Anne Hathaway Fotó: AFP

A két színésznő három órával a támadás előtt fejezte be a napi forgatást, alig 15 perces sétára attól az irodaháztól, ahol a vérengzés történt. A támadó, akit a hatóságok Shane Tamuraként azonosítottak, automata fegyverrel nyitott tüzet egy manhattani irodaépületben, ahol többek között nagyvállalatok, bankok és a National Football League (NFL) is irodát bérelnek. A rendőrségi közlés szerint a férfi először egy szolgálaton kívüli rendőrtisztet lőtt le, majd három másik áldozatot is megölt, mielőtt végzett önmagával. A hatóságok jelenleg is vizsgálják az eset körülményeit és az elkövető indítékait - írja a The Mirror.

A tragédia a 345 Park Avenue irodaépületben történt, amely Midtown Manhattan egyik forgalmas részén található – csupán egy sarokra a Szent Patrik-székesegyháztól és néhány percre a Grand Central pályaudvartól. Ugyanebben az időszakban Streep és Hathaway, valamint Stanley Tucci is forgatott a közeli 1221 Avenue of the Americas cím alatt, a népszerű film második részének helyszínén.

A nyomozás során kiderült, hogy a támadó hétfő este egy BMW-ből szállt ki, kezében egy M4-es félautomata gépkarabéllyal. A biztonsági kamerák rögzítették, ahogy belép az épületbe, ahol azonnal tüzet nyit egy éppen belépő NYPD tisztre. Ezt követően egy nőt vett célba, aki menedéket próbált keresni, majd lövések sorát adta le a lobbi területén. Jessica Tisch, a New York-i rendőrség biztosa elmondta: a támadó ezután az épület liftjei felé vette az irányt, ahol lelőtt egy biztonsági őrt, aki az íróasztal mögé próbált bújni, majd egy másik férfit is a lobbinál. A lövöldöző végül a 33. emeletre ment, ahol egy ingatlankezelő cég irodája található. Ott egy újabb halálos lövést adott le, majd néhány lépéssel arrébb saját magával is végzett.

Az áldozatok között volt Didarul Islam rendőrtiszt is, aki épp harmadik gyermekét várta feleségével. A 36 éves férfit hősként emlegetik, családja és kollégái könnyek között búcsúztak tőle a hétfő esti sajtótájékoztatón.