Anne Hathaway visszatért – és nem is akárhogyan

Elkezdődött Az Ördög prádát visel 2 forgatása, és Anne Hathaway ismét Andy Sachs bőrébe bújt. A 42 éves Oscar-díjas színésznő egy TikTok-videóban osztotta meg, ahogy elektromos fogkefével készül az első forgatási napra – ezzel finoman utalva a 2006-os első rész egy emlékezetes jelenetére, amikor karaktere egy állásinterjú előtt mos fogat.

Anne Hathaway ismét Andy Sachs bőrébe bújt Fotó: AFP

A rajongók azonban nemcsak a visszatérésnek örültek, hanem a színésznő ruhaválasztásának is. Hathaway ugyanis egy ikonikus azúrkék pulóvert viselt, amely kulcsfontosságú darab volt az eredeti film egyik leghíresebb jelenetében. Egy TikTok-kommentelő így reagált:

Ez nem csak kék, nem türkiz, nem lazúr... ez bizony azúrkék

Egy másik felhasználó még lelkesebben írta:

EVERYBODY, STAY CALM — IT’S HAPPENING

A forgatás hivatalosan június 30-án vette kezdetét, Hathaway pedig egy Instagram-poszttal is megerősítette visszatérését, ahol egy csíkos mellény-nadrág szettben látható, a képaláírásban pedig ez állt: „Andy Sachs 2025 #dwp2” – írja a New York Post.

A második részben az eredeti szereplők közül visszatér Meryl Streep (Miranda Priestly), Emily Blunt (Emily Charlton) és Stanley Tucci (Nigel) is. Adrian Grenier, aki az első filmben Andy barátját, Nate-et alakította, nem tér vissza. A folytatásban új arcok is feltűnnek: Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak és Pauline Chalamet is csatlakoznak a stábhoz.

Az Ördög prádát visel 2 bemutatóját 2026. május 1-jére tervezik. A folytatás pontos cselekményéről egyelőre nem árultak el részleteket, de a rajongók már most izgatottan várják, hogyan folytatódik Andy Sachs története a divat világában.