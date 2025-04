Elképesztő titok derült ki Steven Spielbergről: merész feltételt szab a sztárjainak

Steven Spielberg az egyik legnagyobb név Hollywoodban, amint meghallja az ember, hogy az ő filmjéről van szó, már veszi is a mozijegyet, mert az akkor biztos sikerfilm. (Persze a mester sem tévedhetetlen, a Bíborszín című moziját például 11 Oscar-díjra jelölték, ám egy arany szobrocskát sem sikerült elhoznia.) Nem is lehet annyira meglepő, hogy egy ilyen tehetséges rendező is hozott egy rá jellemző szabályt, mely alól a vele dolgozó legnagyobb sztároknak sincs kibúvó.

Steven Spielberg is szabályokhoz tartja magát Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A Schindler listája, Ryan közlegény megmentése, Jurassic Park, A cápa, és az Indiana Jones-filmek... csak néhány cím a 78 éves rendező elképesztő filmográfiájából – írja az Unilad, mely felfedi: a háromszoros Oscar-díjas rendező szabálya, hogy a színészek nem kapják fel előre a gázsijukat, ehelyett vállalniuk kell a kockázatot a film sikerére alapozva. Ahogyan Spielberg maga is teszi.

– nyilatkozta a rendező a The New Zealand Heraldnak.

Tom Cruise-ról pedig elmondta, hogy ő is meghajolt a direktor akarata előtt és Különvélemény főszerepéért nem fogadott el pénzt előre.

Egyáltalán nem fogadott el előre pénzt, egy centet sem, és semmi garancia arra, hogy pénzt kap, ha a film nem teljesít.

Elárulta, hogy Tom Hanks sem vett fel előre pénzt a Ryan közlegény megmentéséért, viszont a film nyereségéből származó részesedésével kifejezetten jól járt.

„Nem sok filmsztárral dolgoztam együtt – a filmjeim 80 százalékában nem szerepelnek filmsztárok –, és azt mondtam nekik, ha velem akarnak dolgozni, azt akarom, hogy velem együtt játszanak. 18 éve nem vettem fel fizetést egy filmért sem, így ha a filmem nem hoz pénzt, nem kapok pénzt. Nekik is fel kell készülniük arra, hogy ugyanezt tegyék.”

De nem ő az egyetlen rendező, furcsa szabályokkal. Christopher Nolan például a székek használatát tiltja be a forgatásain. Az 54 éves rendező luxusnak tekinti az ülést, amelyet egy forgatáson nem szabad megengedni.