Így reagált Tom Hanks, miután fia az Oscar-díjas karakterének bőrébe bújt

Sajátos helyzetbe került a kétszeres Oscar-díjas Tom Hanks, akit az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia a Philadelphia és a Forrest Gump című moziban nyújtott alakításáért díjazott. Utóbbi karakterét pedig 2025-ben a fia, Chet Hanks kelti életre bandája, a Something Out West új dalának videóklipjében, melyben az elismert sztár is szerepet kapott. A You Better Run című dal rengeteg konkrét jelenetet idéz meg a Forrest Gumpból a madártollas nyitánytól a Jenny nevű hajón át a bonbonos és futós részig.

Tom Hanks szerepet vállalt fia bandájának legújabb videóklipjében (Fotó: Barcroft Media)

S hogy mit szól mindehhez Tom Hanks? Nos, az arcára van írva, s mivel remek színész, a 3 perces klipben is számos érzelmet fejez ki. Tom Hansk egyébként nem először vállalt klipszerepet, emlékezetes alakítást nyújtott Carly Rae Jepsen I Really Like You című videójában is.