Dobó Kata megmutatta ritkán látott lányát: „Csodálatos az élet” - fotó

Lányos anyukaként nem láttam ezt jönni, de ezért is csodálatos az élet. Elképzeled, és ha mást is kapsz, végtelen hálával fogadod. Így volt ez most is! Tegnap ott lehettünk a 40. Forma–1-es Magyar Nagydíjon. Hihetetlen élmény volt! Mindkettőnknek az első alkalom. Szofi rajongó lett, így én is. Ha Charles Leclerc-rel nem is találkoztunk, azért volt élmény bőven! Kicsi szomorúság a negyedik hely miatt, de örök élmény marad mindkettőnknek!