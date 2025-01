Dobó Kata szinte a semmiből rukkolt elő egy olyan mély vallomással, melyet egy pár évvel ezelőtt talán le se mert volna írni. Sőt, saját magának sem merte volna bevallani, hogy így érez. Mára azonban nagyon sokat változott, köszönhetően annak a rengeteg élettapasztalatnak, amit az évek alatt, akarva vagy akaratlanul elsajátított.

Dobó Kata rengeteget változott az elmúlt időszakban (Fotó: Mediaworks archív)

Dobó Kata magát bántotta

Dobó Kata filmjei, "A miniszter félrelép" és a "Szabadság, szerelem" tették őt országosan ismertté, és ki hinné, hogy február 25-én már 51 éves lesz. De ő a korával tökéletesen ki van békülve. Hogy ne lenne? Kata ma is hazánk egyik leggyönyörűbb közéleti szereplője, fizikailag most is a toppon van, és az sem elhanyagolható, hogy lelkileg is teljesen kiegyensúlyozott. Ez utóbbi azonban nem volt mindig így... A szépséges művésznő – ki hitte volna? – hosszú évtizedeken át élt kisebbségi érzésekkel, szorongással, megfelelési kényszerrel a lelkében. És, hogy mi változott azóta? Nos, maga Kata, aki időközben rájött, hogy ezekkel a gondolatokkal csak saját magát bántotta.

Dobó Kata a rossz gondolatokkal csak saját magát bántotta (Fotó: Mediaworks archív)

Új élet

A színésznő az elmúlt évtizedekben nagyon megerősödött lelkileg, az utazásáról pedig szívesen beszámol a közösségi oldalon hozzá csatlakozó követőinek. Mert úgy érzi, hogy amit ő ma már tud, azt szívesen megosztja másokkal is, hogy azoknak ne kelljen olyan hosszú és nehéz úton végighaladniuk az önmegismerés útján, mint neki kellett. Dobó Kata a napokban is megosztott egy tanulságos írást az érzelmeivel kapcsolatban, tette ezt egészen különleges formában: egy régi fotó mellé a saját, fiatal magának írt levelet, ezekkel a szavakkal:

„Elég vagy! Nem az vagy, amit mások gondolnak rólad. Erős vagy. Bármire képes vagy! Foglalkozz magaddal, tisztítsd az energiádat. Hallgass a megérzéseidre. Ezek visznek egyre közelebb az életcélodhoz, a valódi önmagadhoz. Ne vakítsanak el a külsőségek, a hamis szavak, mosolyok.

Gyönyörű vagy kívül, belül. A tetteit figyeld a körülötted levő embereknek, ne a szavait! SZERESD MAGAD. ❤️Ezekkel a mondatokkal erősíteném meg, és engedném útjára a Katát aki ezen a képen van.”