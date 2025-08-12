Hunyadi Donatella revüöltözetben villantott

Hatalmas tollas fejdísz, hófehér boa, strasszokkal gazdagon díszített melltartó és falatnyi bugyi – lélegzetelállító revüöltözékben pózolt Hunyadi Donatella a Városmajori Szabadtéri Színpad világot jelentő deszkáján. Kiszel Tünde lánya meseszép arcú, alakú és hangú lánya több szexi képet is megosztott magáról az Instagram-oldalán, s nemcsak dekoltázsát, de az arcán és tekintetén látható sugárzó örömének okát szintén felfedte.

Revüöltözékben pózolt Hunyadi Donatella a Városmajori Szabadtéri Színpadon (Fotó: Polyak Attila / MW)

Tegnap este a Városmajorban.. Telt ház és csillagos ég. Köszönöm, Isten!

– olvasható Donatella bejegyzése.

„Bámulatos! Csodaszép! Gyönyörűséges!”

„Csinos nő vagy”

„Perfect”

– reagáltak kedvencük fotóira Hunyadi Donatella rajongói.