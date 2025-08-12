Hunyadi Donatella revüöltözetben villantott

A képek láttán röpködnek a lelkes hozzászólások!
Hatalmas tollas fejdísz, hófehér boa, strasszokkal gazdagon díszített melltartó és falatnyi bugyi – lélegzetelállító revüöltözékben pózolt Hunyadi Donatella a Városmajori Szabadtéri Színpad világot jelentő deszkáján. Kiszel Tünde lánya meseszép arcú, alakú és hangú lánya több szexi képet is megosztott magáról az Instagram-oldalán, s nemcsak dekoltázsát, de az arcán és tekintetén látható sugárzó örömének okát szintén felfedte.
Tegnap este a Városmajorban.. Telt ház és csillagos ég. Köszönöm, Isten!
– olvasható Donatella bejegyzése.
„Bámulatos! Csodaszép! Gyönyörűséges!”
„Csinos nő vagy”
„Perfect”
– reagáltak kedvencük fotóira Hunyadi Donatella rajongói.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.