Hunyadi Donatella revüöltözetben villantott

A képek láttán röpködnek a lelkes hozzászólások!

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.08.12. 21:30
Hunyadi Donatella Városmajori Szabadtéri Színpad szexi fellépés

Hatalmas tollas fejdísz, hófehér boa, strasszokkal gazdagon díszített melltartó és falatnyi bugyi – lélegzetelállító revüöltözékben pózolt Hunyadi Donatella a Városmajori Szabadtéri Színpad világot jelentő deszkáján. Kiszel Tünde lánya meseszép arcú, alakú és hangú lánya több szexi képet is megosztott magáról az Instagram-oldalán, s nemcsak dekoltázsát, de az arcán és tekintetén látható sugárzó örömének okát szintén felfedte.

POY_2844
Revüöltözékben pózolt Hunyadi Donatella a Városmajori Szabadtéri Színpadon (Fotó: Polyak Attila / MW)

Tegnap este a Városmajorban.. Telt ház és csillagos ég. Köszönöm, Isten!

– olvasható Donatella bejegyzése. 

„Bámulatos! Csodaszép! Gyönyörűséges!” 

„Csinos nő vagy”

„Perfect”

– reagáltak kedvencük fotóira Hunyadi Donatella rajongói.

 

