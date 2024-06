Cserpes Laura megmutatta párját?

Cserpes Laura közel 75 ezres követőtáborral rendelkezik, amely oldalon rendszeresen tölt fel új tartalmakat. Ezúttal nagyon úgy tűnik, hogy kedvesét is leleplezte.

Cserpes Laura párja szerepelhetett az énekesnő legújabb videójában. (Fotó: Rákóczy Ádám/Kisalföld)

Sejtelmes összefoglaló

Az énekesnő féltve őrzi magánéletét, noha több hírességgel is egy párt alkotott korábban: három évig Fekete Dávid házastársa volt, és együtt volt egy ideig Berki Krisztiánnal, illetve Gyurta Dániellel is. Laura szerelmi életéről azonban jó ideje nem lehet hallani, valószínűleg tudatosan döntött így, hogy ne tudjon róla a nyilvánosság. Most kivételt tett, legfrissebb Reels-videójában egy titokzatos férfi is feltűnik, bár csak rövid ideig, nagyon úgy tűnik, hogy teljes a harmónia közöttük.

A boldogság az új gazdagság. A belső béke az új siker. Az egészség az új gazdagság. A kedvesség az új vagányság.

— írta a poszt mellé. Hogy mit jelentenek ezek a sorok az életében, egyelőre nem tudni, de reméljük, hogy hamarosan többet is láthatunk majd a rejtélyes ismeretlenről, mert az énekesnő nagyon boldognak látszik.

Cserpes Laura az Ázsia Expresszes élményeiről vallott

Az énekesnő a napokban rajongói kérdésekre válaszolt Instagram-sztorijában, többek között az Ázsia Expresszes élményeiről is megosztotta tapasztalatait. Bár nemrég egy időre parkolópályára kellett tennie közösségi oldalát, hiszen a forgatás alatt mobiltelefon és bankkártya nélkül kellett boldogulniuk, néhány bejegyzést azért láthattunk tőle, egész pontosan egy admintól.

Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy életem eddigi legnagyobb kalandja volt, és alig várom, hogy láthassam majd magunkat a TV-ben is, mert nyilván egészen másmilyen volt megélni, mint ahogy ki fog nézni, és én már nagyon kíváncsi vagyok.

„Nagyon örülök, hogy Apukámmal élhettem meg ezt az egészet, mert mindketten nagyon sok mindent átértékeltünk az élettel kapcsolatban és egymással kapcsolatban is” — mondta az énekesnő.