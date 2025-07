Heidi Klum nyilatkozott meztelenségéről: "Mindig is nyitott voltam a testemmel kapcsolatban"

Heidi Klum, a világhírű modell és televíziós személyiség, kiállt amellett, hogy otthon gyakran félmeztelenül van a gyermekei előtt – és részletesen beszélt arról, milyen hatással volt ez a szülői nyitottság a családjára.

Fotó: AFP

A modell azután nyilatkozott, hogy kritikák érték, amiért Instagramra posztolt közös képeket a lányával, Leni Klummal. A támadások különösen felerősödtek, amikor egy videófelvétel is napvilágot látott, amelyen sokak szerint az 52 éves Klum túl intim módon viselkedett lánya fehérneműjével kapcsolatban. Heidi és lánya 2023 óta szerepelnek együtt különféle kampányokban, többek között fehérnemű- és hálóruhareklámokban. Leni akkor töltötte be a 18. életévét, és azóta több közös fotózásuk is volt - olvasható az Unilad cikkében.

A kritikákra reagálva Heidi a People magazinnak adott interjút, ahol őszintén beszélt a helyzetről:

Sokan azt mondják: ‘Nem tudom, mennyire egészséges, ha anya és lánya ilyen kampányokban együtt szerepel.’ De számunkra ez teljesen rendben van. Büszke vagyok a lányomra, és ő is jól érzi magát így. Mindig is nyitott voltam a testemmel kapcsolatban. Amikor a kertben napozom, gyakran nem viselek felsőt. Európai vagyok. A gyerekeim nem ismernek másként – és valószínűleg emiatt is sokkal lazábban viszonyulnak a saját testükhöz

Bár Klum talán szabadabban viselkedik a gyerekei előtt, mint a legtöbb anya, aggódni éppúgy aggódik értük, mint bárki más.

Leni, aki ma már 21 éves, egy korábbi kapcsolatából született Flavio Briatore üzletembertől. Emellett három másik gyermeke van: Henry (19), Johan (18) és Lou (15), akiket korábbi házasságából nevelt fel az énekes Seal oldalán. „Amikor kicsik, attól félsz, hogy beleugranak a medencébe, vagy bedugják az ujjukat a konnektorba. Aztán elkezdenek vezetni. Aztán jön a szex, drogok és rock and roll. Csak reméled, hogy az a mag, amit elültettél bennük, kicsírázik. Hogy jó emberek lesznek, egészségesek maradnak. De mindig aggódsz. Tudom, hogy még 80 évesen is aggódni fogok miattuk.”

Klum korábban a Mail Online-nak is beszélt a közös fotózások körül kialakult vitáról. „Nagyon élveztem, hogy együtt dolgozhatunk. Jó volt együtt fotózni, látni, mennyire otthonosan mozog, még fehérneműs kampányokban is, mellettem és előttem is.” Majd így folytatta: „Büszkévé tesz, hogy a lányom ennyire jól érzi magát a bőrében – még akkor is, ha én is ott vagyok vele. Ez nem minden gyerekre igaz. Imádom, hogy ilyen szép kapcsolatunk van.”