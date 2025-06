Olyan versenyt nyert a Séfek Séfe győztese, amire nem is nevezett

A Séfek Séfe nyertese, Szántó Szabolcs a műsor óta komolyan belevágott a munkába, már csak azért is, mert Michelin-csillagra hajt. Úgy tűnik, ez nem is egy elérhetetlen álom számára, hiszen amellett, hogy két helyen dolgozik és apait-anyait belead, még versenyeket is nyer. Most épp egy olyan megmérettetésen állhatott a dobogó első fokára, amire nem is nevezett.

A Séfek Séfe Szántó Szabija egyre komolyabb babérokra tör a szakmájában (Fotó: Barka Galéria Hotel és Étterem)

Szántó Szabolcs pizzériája mellett egy tállyai étterem konyháját is vezeti executive chefként. A szakács minden héten ingázik a két hely között, így hétből hét napot dolgozik, aminek úgy tűnik, meg is van az eredménye.

A tudtom nélkül indultam a Magyarország étele versenyen az Agroturizmus étele alkategóriában, amit 99,7%-kal meg is nyertem

– kezdte Szabi.

„Ez úgy történt, hogy a cég már be volt nevezve az előző séf által, amit úgymond megörököltem. Csak utólag szereztem róla tudomást, nem sokkal a verseny előtt, de elmentem, megcsináltam, és mint az eredmény mutatja, jól is sikerült” – mesélte.

Szántó Szabolcs tállyai munkája által újabb és újabb lehetőségeket kap (Fotó: Barka Galéria Hotel és Étterem)

A Séfek Séfe sztárja előtt rengeteg ajtó nyílt meg

Szántó Szabolcs étterméhez képest a tállyai munka teljesen más világ, de nagyon élvezi ezt a természetközeli, különleges közeget.

„Nálunk nagyjából a hotel is az agroturizmusra épül, a konyhába minden hozzávalót kistermelőktől vásárolunk, a vajat magunk készítjük. Bármi, ami sertés az étlapon az mangalicából van, amit Gesztelyből szerzünk be, és így tovább. Emellett pedig egyre kevesebb külső energiát vonunk be a főzésbe, tehát áramot vagy gázt mondjuk, mert ha lehet kemencében sütünk, sparhelten főzünk és hasonlók” – magyarázta.

Nagyon jól érzem itt magam, a konyha vezetése mellett tervben van, hogy kialakítanak egy kis fine bistro jellegű éttermet, ha elkészül a saját sörgyárunk. Ez egy ilyen 20-25 fő befogadására alkalmas helyszín lenne, amit szintén én vezetnék. Persze már így sincs szabadidőm, de mindenáron szeretnék előbb-utóbb Michelin ajánlást szerezni, szóval mindent megteszek

– jelentette ki.