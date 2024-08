Megszólaltak a Sztárban Sztár All Stars versenyzői: így készülnek a műsorra

Mint ahogy arról mi is beszámoltunk, jövőhét hétvégén, szeptember 7-én és 8-án elstartol a TV2 nagysikerű showműsorának 10. évada, a Sztárban Sztár leszek, méghozzá egy All Stars kiadással. Az már korábban kiderült, hogy a négytagú zsűrit idén Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Hajós András kvartettjéből fog állni, ám most lehullott a lepel a versengő hírességekről is, akik arról is nyilatkoztak, hogyan készülnek a hihetetlen viadalra.

A zsűri után a versenyzők kilétéről is lehullott a lepel. Fotó: TV2

Idén például a színpadon méretteti meg magát a zsűriszék helyett majd Tóth Gabi, aki emiatt kicsit jobban izgul, mint mások:

Bennem van ez a drukk, hogy megfeleljek, hogy jó legyek. Érdekel a zsűrinek a szakmai kritikája. Teljesen átkapcsoltam magamat. Nem úgy gondolok erre, hogy na én vagyok a nagy mester ,aki 4 évig volt a Sztárban Sztár leszek! mestere, hanem, hogy négy évig ültem ott és olyan jó, hogy végre felállhatok és én állhatok ott a színpadon.

- nyilatkozta az énekesnő, akivel az Irigy Hónaljmirigyből ismert Sipos Tomi is egyetért annak kivételével, hogy ő nem izgul. Ő ugyanis úgy véli, hogy most, így a 10. jubileumi évad érkeztével már sokkal lazább mindenki.

Nem úgy mint Sári Évi, aki a színházi musicalek világának köszönhetően pontosan tudja, milyen is egy másik ember bőrébe bújni egy-egy szerep kedvéért:

Ahogy így jöttek be az emberek sorba egyre inkább nőtt bennem az izgalom, hogy: "Úristen, ez itt most hogy lesz?"

De lássuk is, kik alkotják a 2024-es Sztárban Sztár All Stars teljes mezőnyét:

A női előadók közül ott lesz Keresztes Ildikó, Oláh Ibolya, Király Linda, Tóth Gabi, Tolvai Reni, Gubik Petra (az egyetlen női nyertes), Völgyesi Gabi, Sári Évi (aki többek között Vikidál Gyulaként bűvölte el a tévé előtt ülőket), Cserpes Laura, Opitz Barbi és Orsovai Reni, aki jelenlegi egyik vetélytársát, Tóth Gabit is alakította a 8. szezonban. De minden bizonnyal nagy szenzáció lesz a Puskás Peti és Dallos Bogi házaspár szereplése is. Szintén örömmel vállalta újra a szereplést a 2. évad nyertese, Pál Dénes, illetve Vastag Tomi, Hevesi Tamás, Oláh Gergő, az ezelőtt Korda Gyurit is megformáló Emilio, Szabó Ádám (a 7. szezon győztese), Kiss Ernő Zsolt, Sipos Tomi, Zámbó Krisztián (aki például egy zseniális Csepregi Éva-produkcióval is mosolyt csalt már korábban az arcokra), illetve Péter Srámek és „Trap kapitány” is.

A nem mindennapi versenyzői névsort követően pedig még Till Attila, a műsor megszokott házigazdája is úgy véli, nem mindennapi évad lesz ez: