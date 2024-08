Másodjára is nagyot koppant Krausz Gábor: nagyon sajnálják őt a rajongók

Krausz Gábor jelenleg az ország egyik legvonzóbb férfijának számít. A séf a TV2 műsoraiban kezdte el hódítani a magyar asszonyok szívét, és titokban minden háziasszony arról fantáziált, hogy az esti rakott krumplit Krausz Gábor süti neki otthon. Krausz Gábor azonban Tóth Gabit vette feleségül, akivel született egy tündéri kislányuk, Hannaróza. Gabi folyamatosan arról posztolt, hogy a kapcsolatuknál erősebb dolog a világon nincs, és hogy mivel Isten kötötte őket össze, minden nehézséget le kell győzniük. Végül azonban mégsem tartott túl sokáig a házasság, tavaly ugyanis bejelentették, hogy válnak.

Volt idő, amikor azt hittük, Tóth Gabi és Krausz Gábor szerelme örök

Krausz Gábor nem adta fel, amikor a felesége elhagyta őt, és elhatározta, hogy így is a legtöbbet fogja kihozni az életéből. Azért is mondott igent a TV2-nek a Dancing With the Starsra, hogy a tánc segítsen a továbblépésen, azonban olyan utakra terelte a műsor, amiről álmodni sem mert. Ezen keresztül csöppent ugyanis szerelembe gyönyörű partnerével, Mikes Annával. Mióta pedig Gábor vele van, mintha kicserélték volna: ragyognak a szemei, boldog, tele van élettel és örömmel.

Most éppen a Lupán volt, hogy élvezze a nyár utolsó heteit, és elhatározta, hogy megtanul wakeboardozni. A videón jól látható, hogy nagyot esett elsőre, nagyot esett másodjára is, de harmadjára már jól ment neki.

Küzdeni MINDIG, feladni SOHA

- idézte a Fradi rigmusát, amivel kicsit talán az életére is utalt.