Fekete-fehér fotóval jelentette be Krausz Gábor a Mikes Annával való kapcsolatáról: nagyon szép volt

Lassan egy éve, hogy Tóth Gabi elhagyta Krausz Gábort. Egy évvel ezelőtt mindenki a fejét fogta, hiszen a séfet mindenki szereti, mindenki nagyszerű embernek tartja, és nem értettük, hogy lehetett neki hátat fordítani. Gabi ráadásul azonnal megtalálta az új szerelmet, míg Krausz ennél jóval óvatosabb volt. Ő sokkal lassabban haladt, és szerette volna előbb elrendezni az érzéseit a lelkében. Amikor a TV2 felkérte, hogy szerepeljen a Dancing With the Stars műsorában, úgy gondolta, hogy a táncnak lehet terápiás hatása, ezért elvállalta. Arra azonban nem gondolt, hogy az egész életét meg fogja változtatni a verseny.

Krausz Gábor és Mikes Anna táncai elkápráztatták a közönséget

Krausz Gábor úgy gondolta, hogy a tánc majd segít helyre tenni a lelki békéjét. Azt azonban nem tudta, hogy szerelmet is nyerni fog a műsor során. A partnere ugyanis a csodálatos táncosnő, Mikes Anna lett, akivel időközben romantikus viszonyba keveredett. Nem tudták legyűrni vágyaikat egymás iránt, és csakhamar – teljes titokban – randizni is kezdtek. A műsor vége után erősítették meg, hogy valóban egy párt alkotnak, és szerelmesebbek, mint valaha.

Mint ismeretes, 2024 őszén ismét jön a Dancing With the Stars, és minden bizonnyal Mikes Anna ismét tánctanár lesz. Krausz Gábor és Anna most visszatértek a stúdióba egy kicsit nosztalgiázni, és egy fekete-fehér képet is kitettek, hogy megmutassák: minden itt, ebben a stúdióban, ebben a műsorban kezdődött. Egy angol szöveget is írt a kép mellé, amelyben azt részletezni, hogy a világon minden változik, és bizony ő maga is. Anna mellett teljesen átalakult, gyönyörű egy év áll mögöttük, és reméljük, még nagyon hosszúra nyúlik az előttük heverő jövő.