„Öt éven belül szeretnék családot” – megszólalt Hunyadi Donatella a gyerekekről

Hunyadi Donatella a minap ünnepelte születésnapját. Kiszel Tünde gyönyörű nagylánya 23 éves lett és egy igazán nagyszerű évet tudhat maga mögött, karrierje ugyanis szárnyal, de szerinte a hozzá közel állók nélkül ez mit sem érne. A modell-énekesnő most a Metropolnak mesét terveiről és a meglepetés szülinapi buliról.

Hunyadi Donatella így ünnepelte 23. születésnapját Fotó: Szabolcs László

Akik mindig támogatják

„Karrier szempontból nagyon-nagyon jó volt ez az év, de az egész mit sem érne, nem tudtam volna ezeket a dolgokat elérni, hogyha nem lennének mellettem azok az emberek, akik minden egyes nap körbe vesznek. A barátaim, a családom, édesanyám a testvérem, a bátyám, akik mind ott is voltak a születésnapomon” – kezdte a Metropolnak Donatella, akinek a szerettei egy meglepetésbulit is szerveztek számára.

Hunyadi Donatella elérzékenyült a születésnapján Fotó: Szabolcs László

Elérzékenyült

Donatella igazán boldog volt, hiszen mindenki, aki kedves számára ott volt a partin. A Dancing with the Stars előző évadának szereplője megszeppent a meglepetés pillanatában, sőt még el is érzékenyült.

„Nagyon közösségi ember vagyok és szeretek társaságban lenni, ezért is esett annyira jól, hogy az összes számomra fontos ember ott volt a szülinapi bulin, ami meglepetés volt. Nyilván, amikor beléptem, akkor nagyon megilletődtem, ilyen helyzetben nem nagyon tudok mit kezdeni, csak nevetni és meghatódni” – jegyezte meg szülinapos, aki egy igazán különleges ajándékot is kapott a sok szeretet mellett.

„A legnagyobb ajándék az volt, hogy voltak ott olyan barátaim is, akik már tíz éve az életem részei. Ezenfelül kaptam egy rólam készült festményt egy olyan festőtől, akivel nemrégiben volt lehetőségem dolgozni. Én sem hittem a szememnek, hogy mennyire jó lett” – szögezte le Donatella, aki tele van tervekkel, sőt egyre tisztábban látja a jövőt.

Hunyadi Donatella születésnapi ajándéka Festmény: Nyáry Anett

Hunyadi Donatella öt éven belül családot akar

A sztárcsemete legfőbb célja eddig az volt, hogy önállóan tudjon a médiában szerepelni, ami sikerült is. Donatella azonban nem lustálkodik, máris új célok lebegnek a szeme előtt:

„A 23. életévem arról fog szólni, hogy megcsináljam a mesterdiplomát a Zeneakadémián, és hogy a karrieremet még előrébb lendítsem, viszont szeretnék magamra és a kiskutyámra is több időt szentelni. Jó lenne a barátaimmal egy közös utazás is, amit nagyon úgy tűnik, hogy én fogok megszervezni, de az sem titok,

ha hosszabb távú tervekről van szó, hogy öt éven belül szeretnék családot

– jelentette ki Kiszel Tünde lánya.