Megfestették Hunyadi Donatellát – Szülinapi meglepetés buli várta Kiszel Tünde lányát

A minap ünnepelte a születésnapját Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella. A fiatal modell, aki egyébként diplomás énekesnő, a Dancing with the Stars legutóbbi évadában Bődi Dénes partnereként bizonyította be, hogy táncosnak sem éppen utolsó, a népszerűsége pedig egyenesen az egekig szárnyalt a TV2 showműsorának köszönhetően. A lányára méltán büszke édesanya egy meglepetés szülinapi partival örvendeztette meg a fiatal lányt, akivel irigylésre méltóan szoros kapcsolatot ápol.

Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella Bődi Dénes táncpartnere volt a DWTS legutóbbi évadában (Fotó: Szabolcs László)

Donatella meglepetés szülinapi partyja! Isten éltessen nagyon sokáig, drága Donatellám!

– üzente lányának a naptárdíva az Instagram-oldalán, ahol több fotót is megosztott az ünnepségről.

Annyi bizonyos: Tünde semmin sem spórolt, annak érdekében, hogy igazán felejthetetlen élmény nyújtson Donatellának, a partin pedig tiszteletét tette az egykori táncpartner, Bődi Dénes is.

Boldog születésnapot kívánok!

– érkezett tucatnyi jókívánság a fényképek alatti kommentszekcióba Kiszel Tünde követőitől.

Íme, a fotósorozat a meglepetés partiról!