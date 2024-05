Feldobjuk a szombatod: fedetlen gigamellekkel pajkoskodik a kertben Kiszel Tünde

Úgy tűnik, a brutálszexiség Kiszel Tünde családjában örökletes. A kis Hunyadi Donatella ugyanis a szemünk előtt cseperedett fel, pici kislány volt, amikor megismertük, most pedig egy érett, felnőtt nő. A TV2 Dancing With the Stars tavalyi szériájában azért indult, hogy kitörjön édesanyja árnyékából, ami sikerült is neki, ugyanakkor az egyik legikonikusabb táncát éppen anyjának ajánlotta. Donatella már többször bugyira vetkőzött, ilyenkor pedig megcsodálhattuk, milyen szexi ifjú hölgy lett. Most azonban Kiszel Tünde mutatta meg, milyen keblekkel áldotta meg az ég.

Kiszel Tünde rengeteg naptárat ad el

Kiszel Tünde magát szexikonnak tartja, éppen ezért még mindig minden évben elkészíti a naptárát, amire egyébként igen nagy is az igény. Nagyon sokan szokták szeretteiket egy-egy Kiszel Tünde naptárral meglepni, ami mindig jó érzésekkel tölti el a modellt, és megerősíti abban, hogy folytatnia kell a munkát.