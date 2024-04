Sztárcsemeték, akiknek sikerült kilépniük az ismert szüleik árnyékából

Szerencsére hazánkban rengeteg a tehetség, akik közül vannak jó néhányan, akiknek a szülei is sikeres, ismert sztárok. Ennek ellenére ezek a „gyerekek”, nem a sztárszülők hírnevéből élnek, hiszen szebbnél szebb sikereket érnek el rátermettségüknek köszönhetően saját erejükből.

Hunyadi Donatella nem Kiszel Tünde lányaként kapaszkodott fel Fotó: Bánkúti Sándor

Hunyadi Donatella Kiszel Tünde lányaként mondhatni a nyilvánosság előtt nőtt fel, mégis önerőből érte el sikereit. Donatella jelenleg 22 éves és tavaly már a Dancing with the Stars című műsorban szerepelt Bődi Dénes oldalán, ahol egészen az ötödik helyig jutottak. A fiatal lány énekesnőként tevékenykedik, számos fellépése van és jelenleg már a mester diplomáját szerzi meg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, így biztosan csodás karrier áll még előtte.

Persze, nem csak a klasszikus énekesi vonalon vannak nagy tehetségek a sztárok gyermekei között, hiszen Tarján Zsófia a popzenében ért el sikereket a popzenében.

Sztárszülők gyermekei a könnyűzenében

A 38 éves Tarján Zsófia énekesnőről sokan nem is tudják, hogy a nagyszerű színésznő Hernádi Judit lánya. Bár a kapcsolatuk nem volt mindig felhőtlen és Zsófira nagy nyomást helyezett édesanyja tehetsége.

Amikor az ember még nem tudja, miképp veti meg a lábát a nagybetűs életben, van benne frusztráció. Ennek mértékén az én esetemben nagyban növelt a tény, hogy az édesanyám országosan ismert színésznő. Fogalmam sem volt, fel tudok-e valaha nőni hozzá, hiszen ő mindig is etalonnak számított az életemben

– árulta el korábban Zsófi.

Mára úgy tűnik azonban megtalálta a helyét, hiszen a Honeybeast zenekar énekesnőjeként kilépett Hernádi Judit árnyékából és halmozza a sikereket.

Tarján Zsófia megküzdött édesanyja árnyékával Fotó: Bánkúti Sándor

Szintén a könnyűzenei vonalon tevékenykednek a Király testvérek, akiket senkinek sem kell bemutatni. Király Linda és Király Viktor mindketten nagyon tehetséges énekesek, akiket nemcsak itthon, hanem Amerikában is ismernek. Talán nem véletlen, hogy mindketten ilyen zenei adottságokkal rendelkeznek, hiszen édesapjuk Király Tamás a Color és Universal együttes dobosa is volt. Persze Linda és Viktor már túlszárnyalták édesapjuk sikereit, de itt még nem állnak meg, hiszen készülnek az újabb és újabb slágereik.

Király Linda és Király Viktor nem csak itthon, külföldön is ismertek Fotó: Szabolcs László

Sztárszínészek, akik beleszülettek a tehetségbe

De nem csak zenei fronton vannak nagy tehetségeink, hiszen számos színészünk is legendás felmenőkkel büszkélkedhet, amellett, hogy ő maga is nagyon sikeres. Ilyen Gryllus Dorka is.

Az 51 éves Gryllus Dorka hazánk egyik jól ismert, tehetséges színésznője, aki számos filmben szerepelt már. Dorka filmszínésznőként és szinkronszínészként is nagyon sikeres. Szülei a kétszeres Kossuth-díjas zeneszerző Gryllus Dániel és Kőváry Katalin Jászai Mari-díjas rendező, akikhez bizonyára nagyon nehéz felnőni, de lányuk szépen menetel előre karrierjében, így biztosan számíthatunk még tőle filmes sikerekre.

Gryllus Dorka nem tűnt el a sztárszülők árnyékában Fotó: Metropol

A színházi életben pedig többek között Szinetár Dóra sikerei is kiemelkedők, hiszen egy nagyon tehetséges, Jászai Mari-díjas színész- és énekesnőről van szó. A gyönyörű színésznő adottságai talán veleszületettek, hiszen szülei a Kossuth- és Jászai Mari-díjas Hámori Ildikó, aki szintén színművésznő és Szinetár Miklós szintén Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas rendező, forgatókönyvíró. Dórának biztosan nagy nyomás szülei sikere, ugyanakkor nagyon inspiráló is lehet számára, hiszen tehetségének köszönhetően még számos siker várhat rá az elkövetkezendő években. Az persze egyértelmű, hogy régen kilépett a szülők árnyékából és már nem Szinetár Miklós lányként ismerik.