Jövő héten parkettre lépnek a sztárok, október 14-én elindul a Dancing with the Stars! A párosok gőzerővel gyakorolnak, az egyik leglelkesebb diák alighanem Hunyadi Donatella.

Donatella lelkes diák

A komolyzenei tanulmányokat folytató csinos lány számára nem idegen a színpad, a csillogás, ugyanis modellkedik is. A közösségi oldalára töltött képek tanúsága alapján a táncpróbákon is lelkes diáknak bizonyul. Donatella nemrég Instagram Storyban osztotta meg, ahogy a parkettán fekve, szuszogva kidőltek Dénessel: tánctanára egy kis pihenőidőt engedélyezett neki a kemény munka után.

Egész napos táncpróba után teljesen kidőltek a fiatalok (Fotó: Instagram)

TikTokon mókázott Doni és Dini

A fiatalok között abszolút működik a kémia, fiatalos lendületük nagy fegyverük lehet majd a műsor során. Bár az hétpecsétes titok, hogy mi lesz az első táncuk, a próbáikba azért engedtek már némi betekintést. Kiderült, nem csak a saját produkciójukkal foglalkoznak: a profi táncos Bődi Dénes szélesebb körű tudást akar átadni a lelkes lánynak! Ezért alakulhatott úgy, hogy levezetésképp egy népszerű trendbe álltak bele. Jellemző ugyanis a TikTok-on, hogy egy adott zenére, adott koreográfiát táncolnak el a felhasználók. Így tett a duó is, videójukat több mint 120 ezren nézték meg.

A kommentelők rendre össze is boronálják a frissen alakult táncospárt, holott úgy tudni, Donatella párkapcsolatban él, a Metropolnak nyilatkozva legalábbis kétségtelenül erre utalt!

Ennek ellenére jócskán akadnak a hozzászólok között, akik udvarolnak neki, szépségét, csinos alakját dicsérve. Ez nem is csoda, gyönyörű nő cseperedett belőle, aki modellként, és énekesnőként is különösen tehetségesnek bizonyul. Jövő szombaton, a Dancing with the Stars első élő show-jában pedig az is kiderül, hogy a tánc hogy megy neki!