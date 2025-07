Nyári Dia komoly döntést hozott meg, örökre megváltozik az élete

Milyenek vagyunk mi emberek? Megkedvelünk dolgokat, tárgyakat, amikhez egy darabig ragaszkodunk, aztán végül valami miatt megunjuk, vagy értelmét veszti, és megszabadulunk tőle. Nem volt ez másként Nyári Dia esetében sem, aki egy tetoválást távolíttat el lézeres kezeléssel a füle mögül.

Fotó: Markovics Gábor

A nem kis fájdalommal járó procedúra során az eltávolításhoz használt lézer speciális hullámhosszú fénye behatol a bőrbe, és szétrobbantja a festékszemcséket apró részecskékre, amelyeket az immunrendszer idővel eltávolít. A különböző színű festékekhez eltérő típusú lézerre lehet szükség, mivel egyes színek – például a zöld vagy sárga – nehezebben távolíthatók el, mint a fekete.

Nyári Dia és a tetoválása szoros kapcsolatot alakított ki az évek során, azonban a színésznő egy évvel komoly elhatározásra jutott; megszeretne szabadulni a jobb füle mögötti basszuskulcsot ábrázoló tetoválásától.

A színésznő egyébként nem régiben Mallorcán nyaralt családjával, ahol a kisfia születésnapját és a házassági évfordulójukat is ünnepelték a férjével, ahova magával vitt még egy piros orrot is arra biztatva követőit, hogy támogassák az Intenzív Mosoly programot, amelynek során a bohócdoktorok a műtétek vagy nagyobb lelki vagy fizikai igénybevétellel járó vizsgálatok előtt, és közben teremtenek barátságos, oldott légkört a kisbetegek számára. Ebben a helyzetben igyekeznek a gyermekek mellett a szüleinek is segítséget nyújtani a félelem és a szorongás oldására. A bohócdoktorok munkájuk során elterelik a gyermekek figyelmét a rájuk váró beavatkozásról.