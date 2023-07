Kiszel Tünde megmutatta lánya szerelmét

A naptárdíva lánya féltve őrzi magánéletét, vagyis sem ő, sem pedig Kiszel Tünde nem igazán beszélt arról, hogy van-e kapcsolata, és ha igen, ki a szerencsés fiatalember. A 22 éves lány néhány napja vette át énekművészi diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen és mielőtt nekiugrana a mesterképzésnek, még egy utolsó bulis nyarat tervez barátaival és kedvesével.

Donatella egy jóképű fiatalember oldalán találta meg a boldogságot (Fotó: Facebook)

„Stabil és kiegyensúlyozott a magánéletem”

Donatella erről korábban a Metropolnak mesélt és ott kottyintotta el azt is, hogy szerelmes, bár nem fogalmazott ilyen egyértelműen. „Rengeteg tervem és még több elfoglaltságom van az idei nyárra. Egyrészt a modellkedéssel sem hagytam fel, másrészt egy ideje már gyerekeket, kamaszokat és fiatal felnőtteket tanítok egy modellügynökségnél. Emellett persze szeretném kiélvezni az előttünk álló szűk három hónapot. Sokat fogunk utazgatni a barátaimmal és persze a családommal is. Illetve új darabokat is megtanulok majd. Igyekszem megtalálni az egészséges egyensúlyt a kalandvágyam és a szakmai fejlődésem és a magánéletem között.”

Ez utóbbiról nem szeretnék annál többet elárulni, hogy stabil és kiegyensúlyozott

– fogalmazott szűkszavúan a fiatal tehetség.

Nos, lapunk most kiszúrt egy fényképet Kiszel Tünde közösségi oldalán, ami egy étterem teraszán készült, és amelyen jól látható, hogy Donatella és egy jóképű fiatalember egymás kezét fogva mosolyognak a kamerába.



Donatellának egyébként nem az ismeretlen fiatalember az első szerelme, hiszen még középiskolásként egymásba habarodtak Oláh Kálmán szaxofonossal, akivel a románcuk nem tartott túl sokáig. Nos, sok boldogságot kívánunk a fiataloknak!