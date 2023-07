Kiszelt Tünde maga jelentette be a jó hírt: műsorvezető lett

Kiszel Tünde nagy elégedettséggel tekint vissza a mögötte álló évekre, hiszen mindene megadatott, amit valaha is remélt. Van egy gyönyörű kislánya, aki a maga útját járja. Miképpen arról beszámoltunk, nemrégiben volt a Zeneakadémián Donatella diplomakoncertje.

Jobb szeretnék Hunyadi Donatellaként, mintsem Kiszel Tünde lányaként érvényesülni

– nyilatkozta korábban Donatella, aki a modellkedésen kívül másban is örömét leli.

Kiszel Tünde emellett karrierjére is igen büszke lehet, hiszen meghatározó média személyiség, naptárai pedig még most is nagyon kelendők. Budapesten bingó estet tartottak, ahová a modellt hívták meg sztárvendégnek és műsorvezetőnek, ő pedig örömmel mondott igent a felkérésre. Így tehát egy este erejéig Kiszel Tünde műsorvezető lett, emellett pedig számtalan rajongó naptárát dedikálta.