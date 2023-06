Zokogva tudatta rajongóival Kiszel Tünde: Donatelláról van szó

Kiszel Tünde lánya a szemünk előtt cseperedett fel, és vált gyönyörű, érett nővé. Azt gondoltuk, a szemünkben mindig az az aranyos, félénk kislány marad, aki szégyellősen lépked édesanyja oldalán, most azonban kikerekedett a szemünk. Csodálatos felnőtt nő lett belőle, s – miképpen már megírtuk – nem maradt édesanyja árnyékában, hanem elkezdte saját útját járni.

Kiszel Tünde nagyon büszke kislányára Fotó: TV2

Jobb szeretnék Hunyadi Donatellaként, mintsem Kiszel Tünde lányaként érvényesülni

– nyilatkozta korábban Donatella, aki a modellkedésen kívül másban is örömét leli. A Zeneakadémiára még 2020-ban iratkozott be, amikor ugyanis végérvényesen eldöntötte, hogy az énekléssel szeretne foglalkozni. Most volt a diplomakoncertje, amin az egész család részt vett mint néző. A büszke édesanya erről megható fotókat tett közzé, és nem is próbálja meg tagadni, hogy sírt a koncert alatt: