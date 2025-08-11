RETRO RÁDIÓ

Csonka András: „Tudatosan költöm a pénzemet”

Földközi-tengeri hajótúra és a Balaton a nővérével – a színész nyári programjában ez a két helyszín volt biztos. Csonka András a tengeri hajózásról nemrég tért haza – fantasztikus élményekkel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.11. 08:30
Európa szerelmeseként Csonka András kihasználta a nyári színházi szünetet, és egy felejthetetlen hajóútra indult. Több helyen is kikötöttek a hajóval, így hét várost nézhetett meg.

Csonka András minden hajóúton felfedez valamit (Fotó: archív / hot! magazin)

Csonka András nyaralása

Jó előre leadtam a színházban, hogy szabadságra megyek, pedig még nem is volt meg, hogy hová akarok utazni! Végül volt benne sok barangolás, az úszó város révén pedig adott volt a pihenés, a szórakozás, az étkezés és a szállás is. Szeretem kihasználni a nyarat, és nem két-három napokra elmenni, mert azzal sajnos nem tudok mit kezdeni. A hajó tucatnyi pontján szólt a zene szinte egész nap. Tartottak táncórát és aerobikot is, az előbbire poénból én is benéztem. Minden hajón felfedezek valamit, ami megragad. Ráadásul év közben hatalmas kedvezményeket is ki lehet fogni” – kezdte András a hot! magazinnak.

Csonka András rengeteg szép várost megnézett (Fotó: archív / hot! magazin)

Csonka András hobbija az utazás

Egy ismert élelmiszerbolt-hálózattal való együttműködése kapcsán elárulta: számára is fontos, hogy mire adja ki a pénzét, és mi az, amire inkább nem költ. Az utóbbi kategóriába a káros szenvedélyek tartoznak.

Tudatosan költöm a pénzemet, és igyekszem kimazsolázni a legjobb ajánlatokat. Egész évben dolgozom, nincs szenvedélyem, nem fogyasztok alkoholt, és nem dohányzom; az egyetlen hobbim az utazás. Megtanultam a szüleimtől, hogy az élményeket senki sem veheti el tőlünk

mondta András.

A friss hot! magazinban további érdekes sztártörténeteket olvashat (Fotó: hot! magazin)

 

 

