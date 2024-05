Minden nyolcadik percben belehal valaki ebbe a káros szenvedélybe - 38 éve már a WHO is figyelmeztet ezen a napon

38 éve erre hívja fel a figyelmet a mai napon az Egészségügyi Világszervezet

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) 1986-tól május 31-ét dohánymentes világnappá nyilvánította. Minden nyolcadik percben meghal valahol valaki a világban a dohány ártalmai miatt. Ezt megelőzendő a WHO különböző programokat, kampányokat, felhívásokat indított, s ennek jegyében tartják minden évben a dohánymentes világnapot is. Ha ön is dohányzik és segítséget venne igénybe a leszokáshoz, többek között itt ingyen hozzájuthat.

Ma van a dohánymentes világnap. Fotó: Ádám János / Észak-Magyarország

Ma még át lehet jelentkezni a június 9-ei szavazásra

Az Európai Parlamenti választásra bármelyik magyarországi településre át lehet jelentkezni, és lehetséges a külképviseleti (külföldi) szavazás is, addig az önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választásra a választópolgárok kizárólag a február 11-éig bejelentett tartózkodási helyükre jelentkezhetnek át, méghozzá május 31-én 16 óráig. Az erről szóló kérelmet vissza is lehet vonni, június 7-én (pénteken) 10 óráig. A külképviseleti névjegyzékből való törlés határideje június 5. (szerda) 16 óra. Aki olyan településre jelentkezik át, ahol nincs hivatalos tartózkodási helye, csak az EP-választáson szavazhat!

61 éves lett Orbán Viktor

Orbán Viktor politikus, a Fidesz egyik alapítója, jelenlegi miniszterelnök 1963. május 31-én született. 1982-ben a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen kezdte meg jogi tanulmányait, ahol 1987-ben jogi doktori oklevelet szerzett. 1983-ban a Jogász Társadalomtudományi (1988-tól Bibó István) Szakkollégium megalapításában, 1984-ben folyóiratának, a "Századvég"-nek a megindításában és szerkesztésében vett részt. 1987-88-ban szociológusgyakornokként a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Vezetőképző Intézetének munkatársa volt és továbbképzéseket szervezett. Majd 1988. 03. 30-án Deutsch Tamással megalapította a Fiatal Demokraták Szövetségét (Fidesz), áprilisban pedig a Soros Alapítvány által támogatott Közép-Európa Kutatócsoport munkatársa lett.

113 éve ezen a napon bocsájtották vízre a Titanicot

A Titanic brit Olympic-osztályú utasszállító hajó, amely egy jégheggyel történt, 1912. április 14-i végzetes ütközéséről és 1912. április 15-i elsüllyedéséről vált ismertté, 1911. május 31-én bocsájtották vízre az észak-írországi Belfastban. Elsüllyedésének időpontjában a Titanic volt a legnagyobb utasszállító gőzhajó a világon.

Így festett a Titanic a vízrebocsájtásakor. A kép illusztráció. Fotó: antoniradso / Shutterstock

Eshet is a hétvégén

Pénteken erősen gomolyfelhős idő ígérkezik, többfelé esővel, záporral, zivatarral. Megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik az ÉNy-i szél. 19 és 27 fok között változhat a hőmérséklet a köpönyeg.hu előrejelzése szerint. Szombaton a napsütés mellett megnövekszik ismét a gomolyfelhőzet, de átmenetileg kevesebb helyen fordul elő csapadék. 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap pedig sok napsütés várható némi gomolyfelhővel. Zápor inkább csak néhol fordulhat elő. Marad a 25 fok körüli csúcsérték.

Borpiknik lesz Budapesten

Május 31-június 2. között tizenharmadik alkalommal rendezik meg a Rosalia Borpikniket Budapesten. A fesztivál a főváros szívében lüktető Városliget ikonikussá vált, nyár eleji óriás kerti partija. A fesztivál főszereplői a rosék, habzóborok és pezsgők lesznek, de a csaknem 60 pincészet választékában mindenki megtalálhatja a neki szóló stílust.

Gyereknap lesz a Bókay-kertben

Május 31-június 2. között családi- és gyereknapra várják az érdeklődőket a Bókay-kertben. A Családi- és Gyereknap tartalmas kikapcsolódást kínál az egész családnak, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Lesznek gyermekprogramok, színházi előadás, sztárfellépők, óriási mesefigurák, kézműves foglalkozás és kézműves árusok, valamint Apuka-megőrző is.

Pénteken kezdődik a Várkert Feszt is

2024. május 31-június 2. között rendezik meg a Várkert Feszt programsorozatot Budapesten, a 10 éve megújult Várkert Bazárban. A Várkert Feszten a nagykoncertektől kezdve, a színházi és filmes programokon, kézművéskedésen és hangszerbemutatón át, a szabadtéri hintán keresztül, az ingyenes fotózásig, a különleges gasztro-meglepetésekig rengeteg pompás program várja a közönséget.

A Nemzeti Múzeumba is érdemes lesz hétvégén ellátogatni

Régészet Napja és Régészet Éjszakája lesz május 31- június 1. között a Magyar Nemzeti Múzeumban. Régészeti korokon átívelő attrakciókkal készülnek, ókori és középkori hagyományőrző csapatok részvételével elevenednek meg a különböző időszakok, és újra életre kel az éjszakai múzeum, ahol izgalmas előadások színesítik a régészeti produkciókat.

Szombaton békemenet lesz a Margitszigeten

A CÖF–CÖKA által szervezett békemenet gyülekezője június elsején 11 órakor kezdődik a Lánchíd pesti oldalán, majd a menet 13 órakor indul meg, és a Széchenyi téren, az idősebb Antall József rakparton, a Jászai Mari téren és a Margit hídon keresztül éri el a Margitszigetet.

Május elsején lesz a tej világnapja is

Magyarországon 1957 óta tartják, sokáig május utolsó keddje volt, majd az ENSZ mezőgazdasági és élelmezési szervezete, a FAO június elsejét jelölte ki a tej világnapjának 2001-től.

113 éve jött létre az első magyar filmvállalat

Az első magyar filmvállalatot, a Hunnia Biograph Társaságot és filmgyárat, a Vígszínház melléküzemágaként hozták létre Budapesten, a mai Pannonia utca és Radnóti Miklós utca kereszteződésénél 1911. június 1-jén.

Szombaton kezdődik a Kispesti Városünnep is

Június 1-2 között, vagyis a hétvégén ismét megrendezik a kerület legnagyobb szabadtéri rendezvényét, a Kispesti Városünnepet. Helyszín a Templom tér és az Ady Endre út. Az idei év szlogenje az Együtt lenni jó!, hiszen június 1-jén szombaton és 2-án vasárnap remek hangulatú családi program, sztárfellépők egész hada, kirakodóvásár, kulturált vendéglátás várja az érdeklődőket.

Ingyenes programokra invitálnak

Június 2-án egész napos ingyenes programokkal, 13 nemzetiség kultúrájával, zenéjével, ízeivel és a Parno Graszt koncertjével várja az érdeklődőket a Bárka fesztivál a Feneketlen-tónál. A Bárka fesztiválon különböző kultúrák találkoznak és mutatkoznak be zenével, táncokkal, ételkóstolókkal és kézműves-foglalkozásokkal.