Ilyen dokumentumokra lesz majd szükség az Otthon Start hitel igényléséhez: nem árt előre felkészülni!

A 3%-os otthonteremtési hitel szeptembertől lesz elérhető a bankoknál. Mutatjuk milyen dokumentumokat kell majd beszerezni, leellenőrizni, hogy simán menjen az Otthon Start hitel igénylés!
Hatalmas érdeklődés övezi a kormány új, 3%-is lakásteremtési lehetőségét. Az előrelátók már most ingatlanokat nézegetnek és készülnek a szeptemberre, mikor is benyújthatók lesznek az Otthon Start hitelkérelmek a bankoknál. Aki addig sem tétlenkedne, ezeket a dokumentumokat érdemes beszereznie, amik jól jönnek majd az igénylésnél!
A fix 3%-os lakáshitelt azok a magyar állampolgárok igényelhetik, akik betöltötték a 18 éves életkort, büntetlen előéletűek, köztartozás mentesek és legalább 2 éves társadalombiztosítási (TB) jogviszonyuk van. Ezek mellett pedig meg kell majd felelni a választott bank hitelfelvételi szabályainak is, amik például a következők lehetnek a money.hu szerint:
Ezeknek a feltételeknek való megfelelőséget pedig igazolni is tudni kell majd. Az ehhez szükséges iratokat pedig már akár előre is be lehet szerezni!
Néhány dokumentumot biztosan magunkkal kell majd vinni a bankba, amikor az Otthon Start hitelt igényeljük. Ezek a következők:
Hogyan lehet és mikor érdemes ezeket a dokumentumokat beszerezni?
A hitel igényléséhez biztosan szükség lesz egy 30 napnál nem régebbi TB jogviszony igazolásra. Ezt a tartózkodási helyünk szerinti kormányhivatalnál lehet majd kikérni személyesen, e-papíron vagy postai úton egy igénylőlap kitöltését követően. A beszerzésével addig érdemes várni, amíg a kormányhivatalok oldalán megjelenik az Otthon Start lakáshitelhez szükséges igazolás igénylőlapja. Aki nem biztos benne, hogy megvan a 2 éves jogviszonya, az díjmenetesen előre leellenőrizheti személyesen a kormányhivatalokban, vagy online az Ügyfélkapun keresztül, Ügyfélkapu+ vagy DÁP alkalmazás segítségével.
