Ilyen dokumentumokra lesz majd szükség az Otthon Start hitel igényléséhez: nem árt előre felkészülni!

A 3%-os otthonteremtési hitel szeptembertől lesz elérhető a bankoknál. Mutatjuk milyen dokumentumokat kell majd beszerezni, leellenőrizni, hogy simán menjen az Otthon Start hitel igénylés!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.11. 14:09
Módosítva: 2025.08.11. 14:11
Otthon Start jogviszony Ügyfélkapu + start hitel

Hatalmas érdeklődés övezi a kormány új, 3%-is lakásteremtési lehetőségét. Az előrelátók már most ingatlanokat nézegetnek és készülnek a szeptemberre, mikor is benyújthatók lesznek az Otthon Start hitelkérelmek a bankoknál. Aki addig sem tétlenkedne, ezeket a dokumentumokat érdemes beszereznie, amik jól jönnek majd az igénylésnél!

Otthon Start Program
Kevesebb, mint három hét, és be lehet nyújtani az első Otthon Start igényléseket Fotó: kormany.hu

Mik az Otthon Start hitel felvételének feltételei?

A fix 3%-os lakáshitelt azok a magyar állampolgárok igényelhetik, akik betöltötték a 18 éves életkort, büntetlen előéletűek, köztartozás mentesek és legalább 2 éves társadalombiztosítási (TB) jogviszonyuk van. Ezek mellett pedig meg kell majd felelni a választott bank hitelfelvételi szabályainak is, amik például a következők lehetnek a money.hu szerint:

  • a hitel lejártakor 70-75 éves életkor,
  • cselekvőképesség.
  • magyarországi bejelentett lakcím,
  • jövedelem (de legalább minimálbér) igazolása,
  • tiszta KHR-státusz (nem lehet negatív információ az igénylőről a Központi Hitelinformációs Rendszerben)
  • megfelelő önerő igazolása.

Ezeknek a feltételeknek való megfelelőséget pedig igazolni is tudni kell majd. Az ehhez szükséges iratokat pedig már akár előre is be lehet szerezni!

Konkrétan milyen dokumentumokra lehet majd szükség a hitelkérelem benyújtásakor?

Néhány dokumentumot biztosan magunkkal kell majd vinni a bankba, amikor az Otthon Start hitelt igényeljük. Ezek a következők:

  • személyazonosító okmány (személyi, útlevél, jogosítvány)-ezek érvényességét nem árt előre leellenőrizni,
  • lakcímkártya,
  • adókártya (adóigazolvány, ideiglenes adóigazolvány vagy hatósági bizonyítvány),
  • adásvételi szerződés,
  • erkölcsi bizonyítvány,
  • a tulajdoni lap másolata,
  • munkaviszony igazolás vagy a foglalkoztató által kiállított igazolás, egyéni vállalkozói igazolás.
digitális aláírás, DÁP, mobil, szerződés, digitláis állampogárság, DÁP app,
A hitelügyintézéshez is jól jön majd a DÁP mobilapp, például az erkölcsi bizonyítvány beszerzéséhez Fotó: Andrey_Popov /  Shutterstock

Hogyan lehet és mikor érdemes ezeket a dokumentumokat beszerezni?
A hitel igényléséhez biztosan szükség lesz egy 30 napnál nem régebbi TB jogviszony igazolásra. Ezt a tartózkodási helyünk szerinti kormányhivatalnál lehet majd kikérni személyesen, e-papíron vagy postai úton egy igénylőlap kitöltését követően. A beszerzésével addig érdemes várni, amíg a kormányhivatalok oldalán megjelenik az Otthon Start lakáshitelhez szükséges igazolás igénylőlapja. Aki nem biztos benne, hogy megvan a 2 éves jogviszonya, az díjmenetesen előre leellenőrizheti személyesen a kormányhivatalokban, vagy online az Ügyfélkapun keresztül, Ügyfélkapu+ vagy DÁP alkalmazás segítségével.

  • A köztartozás mentességről a NAV-tól kérhető majd igazolás. Ez az úgynevezett nullás igazolás 15 napig érvényes és itt igényelhető. A közel két hetes érvényesség miatt ezt az iratot a többi irat beszerzése után érdemes megkérni.
     
  • Egy bankszámlakivonatra is szükség lehet, ha nem a saját bankunknál igényeljük az Otthon Start hitelt. Ezt a dokumentumot is be lehet szerezni online, akár a bankunk applikációján keresztül is. Fontos tudni, hogy általában 3-6 havi kivonatot kérnek a bankok.
     
  • Munkaviszony igazolást a munkáltatónktól kérhető. Fontos, hogy legalább 3-6 hónapja kell a jelenlegi munkahelyünkön dolgozni egy ilyen jellegű hitel igényléséhez, a próbaidőt, felmondási időt a legtöbb bank ugyanis nem fogadja el munkaviszonynak.
     
  • A hiteles tulajdoni lapot pedig itt lehet letölteni a megvásárolni kívánt ingatlanra vonatkozóan, első alkalommal ingyenesen, de az eladó is átadhatja nekünk az adás-vételi szerződés megkötésekor. Ez utóbbi dokumentumot szintén magunkkal kell majd vinni a bankba, méghozzá az aláírását követő 180 napon belül.
    A büntetlen előélet igazolásához egy erkölcsi bizonyítványra is szükség lesz majd, ami ingyenesen beszerezhető a DÁP mobilalkalmazásból, vagy a magyarorszag.hu-n keresztül. Egy ilyen dokumentum 90 napig érvényes!

 

