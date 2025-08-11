Ilyen dokumentumokra lesz majd szükség az Otthon Start hitel igényléséhez: nem árt előre felkészülni!

Hatalmas érdeklődés övezi a kormány új, 3%-is lakásteremtési lehetőségét. Az előrelátók már most ingatlanokat nézegetnek és készülnek a szeptemberre, mikor is benyújthatók lesznek az Otthon Start hitelkérelmek a bankoknál. Aki addig sem tétlenkedne, ezeket a dokumentumokat érdemes beszereznie, amik jól jönnek majd az igénylésnél!

Kevesebb, mint három hét, és be lehet nyújtani az első Otthon Start igényléseket Fotó: kormany.hu

Mik az Otthon Start hitel felvételének feltételei?

A fix 3%-os lakáshitelt azok a magyar állampolgárok igényelhetik, akik betöltötték a 18 éves életkort, büntetlen előéletűek, köztartozás mentesek és legalább 2 éves társadalombiztosítási (TB) jogviszonyuk van. Ezek mellett pedig meg kell majd felelni a választott bank hitelfelvételi szabályainak is, amik például a következők lehetnek a money.hu szerint:

a hitel lejártakor 70-75 éves életkor,

cselekvőképesség.

magyarországi bejelentett lakcím,

jövedelem (de legalább minimálbér) igazolása,

tiszta KHR-státusz (nem lehet negatív információ az igénylőről a Központi Hitelinformációs Rendszerben)

megfelelő önerő igazolása.

Ezeknek a feltételeknek való megfelelőséget pedig igazolni is tudni kell majd. Az ehhez szükséges iratokat pedig már akár előre is be lehet szerezni!

Konkrétan milyen dokumentumokra lehet majd szükség a hitelkérelem benyújtásakor?

Néhány dokumentumot biztosan magunkkal kell majd vinni a bankba, amikor az Otthon Start hitelt igényeljük. Ezek a következők:

személyazonosító okmány (személyi, útlevél, jogosítvány)-ezek érvényességét nem árt előre leellenőrizni,

lakcímkártya,

adókártya (adóigazolvány, ideiglenes adóigazolvány vagy hatósági bizonyítvány),

adásvételi szerződés,

erkölcsi bizonyítvány,

a tulajdoni lap másolata,

munkaviszony igazolás vagy a foglalkoztató által kiállított igazolás, egyéni vállalkozói igazolás.

A hitelügyintézéshez is jól jön majd a DÁP mobilapp, például az erkölcsi bizonyítvány beszerzéséhez Fotó: Andrey_Popov / Shutterstock

Hogyan lehet és mikor érdemes ezeket a dokumentumokat beszerezni?

A hitel igényléséhez biztosan szükség lesz egy 30 napnál nem régebbi TB jogviszony igazolásra. Ezt a tartózkodási helyünk szerinti kormányhivatalnál lehet majd kikérni személyesen, e-papíron vagy postai úton egy igénylőlap kitöltését követően. A beszerzésével addig érdemes várni, amíg a kormányhivatalok oldalán megjelenik az Otthon Start lakáshitelhez szükséges igazolás igénylőlapja. Aki nem biztos benne, hogy megvan a 2 éves jogviszonya, az díjmenetesen előre leellenőrizheti személyesen a kormányhivatalokban, vagy online az Ügyfélkapun keresztül, Ügyfélkapu+ vagy DÁP alkalmazás segítségével.