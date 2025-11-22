- Ingatlanbumm: egyre több lakás épül, és csökkennek az árak – az Otthon Start begyújtotta a rakétákat
- Budapesten paneláron lehet hozzájutni az újépítésű lakásokhoz
- Otthon Start: Kelet-Pest ingatlanpiacát is alaposan felrázta, jól látszik a program valós igénye
- Otthon Start program – átlagosan 250 ezer alá mentek az albérletárak! Erre még a szakértők se számítottak
Otthon Start: Budapest után a Velencei-tó a legfelkapottabb
Velencei-tó és környéke immár nemcsak turisztikai szempontból felkapott. Az Otthon Startnak köszönhetően az ingatlanpiaca is elképesztő módon felpezsdült, és olyanok is költöznek oda, akik életvitelszerűen ott élnek. Hamarosan még az eddiginél is nagyobb fellendülés várható.
Az Otthon Start Program hatására Budapest után a Velencei-tónál lőtt ki leginkább a ingatlanpiac. A kedvezményes hitel olyan fiatalokat is a tó partjára vonz, akik korábban nem tudtak volna itt otthont teremteni. A fejlesztések, az új projektek és a folyamatos élhetőségi előnyök együtt teszik a Velencei-tó környékét az egyik legdinamikusabban fejlődő lakóövezetté. Az államilag támogatott fix 3%-os kamatozású hitel hamarosan további fellendülést hozhat, ezután is érdemes lesz itt vásárolni.
Otthon Start: új lendületet ad a Velencei-tó környékének fejlődéséhez
Az Otthon Start program bevezetése kézzelfogható változásokat indított el az ingatlanpiacon, különösen olyan kedvelt térségekben, mint a Velencei-tó környéke. A kedvezményes, 3 százalékos kamatozású hitel számos fiatal és család számára teremtett új lehetőséget arra, hogy elinduljanak az otthonteremtés útján, és olyan térségekbe költözzenek, ahol korábban ezt nem feltétlenül tudták megtenni. A Velencei-tó környéke pontosan ilyen terület.
A piaci szereplők visszajelzései alapján az Otthon Start program egyértelműen élénkítette a lakóingatlanok iránti keresletet, ami különösen a jó állapotú, azonnal költözhető ingatlanoknál érződött. A Velencei-tó térségében az érdeklődés növekedése a kínálati oldalon is éreztette hatását: egyre több tulajdonos döntött úgy, hogy jó állapotú lakóingatlant visz a piacra, a fejlesztők pedig aktívan keresik a beépíthető telkeket. A program tehát nemcsak a családok otthonhoz jutását támogatja, hanem élénkíti a helyi gazdaságot is: építkezések indulnak, új lakóterületek jöhetnek létre, és a szolgáltatások iránti kereslet is nő.
A kedvezményes hitel kiszámítható, stabil feltételei különösen vonzóvá tették a programot. Az alacsony kamat jelentősen mérsékli a havi törlesztéseket, ami sok család számára érezhetően javítja a tervezhetőséget. Szakértők szerint ez a fajta biztonság a jelenlegi gazdasági környezetben rendkívül értékes. A támogatott konstrukció lehetővé teszi, hogy a fiatalok stabil, saját tulajdonú ingatlanba fektessék energiáikat, miközben hosszú távon is fenntartható pénzügyi keretek között maradnak.
Ami még szembetűnő, hogy közben megélénkült a telkek piaca: a fejlesztők keresik ezeket, feltehetően azért, hogy az Otthon Startos vevők számára lakóingatlanokat építsenek rajtuk.
A Velencei-tónál jelenleg kettős hatás figyelhető meg: miközben a lakóingatlanok piacán a támogatott hitel miatt nőtt az aktivitás, a nyaralók és hétvégi házak piacán jelentős alkulehetőségek nyíltak. Ez a folyamat azonban hosszabb távon azt is jelzi, hogy a térség folyamatosan vonzó a lakásvásárlók számára, és a program további fejlődési potenciált hozhat a környéknek.
- nyilatkozta dr. Kovács Csaba, a Balla Ingatlan agárdi irodájának szakmai vezetője, aki szerint itt most annyira nyomottak az árak, hogy alkuval kifejezetten jó vételeket lehet lebonyolítani. A kormány további támogatásokat vezet be azoknak a vállalkozóknak, akik Otthon Start kompatibilis ingatlanokat építenek, ez tovább fogja csökkenteni az árakat. Azaz érdemes a Velencei-tónál körülnézni a hamarosan építésre kerülő ingatlanok körében! Ez még a jövő zenéje. Egyelőre a vevők számára az is jó lehetőség, hogy a háttérbe szorult hétvégi házak, nyaralók piacán nézzenek körül.
Hosszútávú otthonteremtési célok !
Az Otthon Start tehát nemcsak az egyéni otthonteremtési célokat segíti, hanem szélesebb körben is hozzájárul ahhoz, hogy a hazai ingatlanpiac stabilabb, élénkebb és kiszámíthatóbb legyen a következő években.
A Velencei-tónál mivel a kereslet az Otthon Starttal elérhető ingatlanokra irányult az ugyanitt található, akár azonos méretű és adottságú hétvégi házak és telkek ára megállt vagy akár csökkent. Hamarosan ezekre építkezve, a kormány Otthon Start kompatibilis ingatlanfejlesztését ösztönző támogatásainak köszönhetően nagyon jó áron lehet majd házhoz jutni. Érdemes elkezdeni nézelődni.
Tekintsd meg Otthon Starttal kapcsolatos videónkat:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre