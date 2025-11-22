Otthon Start: Budapest után a Velencei-tó a legfelkapottabb

Az Otthon Start Program hatására Budapest után a Velencei-tónál lőtt ki leginkább a ingatlanpiac. A kedvezményes hitel olyan fiatalokat is a tó partjára vonz, akik korábban nem tudtak volna itt otthont teremteni. A fejlesztések, az új projektek és a folyamatos élhetőségi előnyök együtt teszik a Velencei-tó környékét az egyik legdinamikusabban fejlődő lakóövezetté. Az államilag támogatott fix 3%-os kamatozású hitel hamarosan további fellendülést hozhat, ezután is érdemes lesz itt vásárolni.

Az Otthon Startnak köszönhetően a Velencei-tónál immár nemcsak nyaralás céljából vásárolnak / Fotó: Vasvári Tamás

Otthon Start: új lendületet ad a Velencei-tó környékének fejlődéséhez

Az Otthon Start program bevezetése kézzelfogható változásokat indított el az ingatlanpiacon, különösen olyan kedvelt térségekben, mint a Velencei-tó környéke. A kedvezményes, 3 százalékos kamatozású hitel számos fiatal és család számára teremtett új lehetőséget arra, hogy elinduljanak az otthonteremtés útján, és olyan térségekbe költözzenek, ahol korábban ezt nem feltétlenül tudták megtenni. A Velencei-tó környéke pontosan ilyen terület.

A piaci szereplők visszajelzései alapján az Otthon Start program egyértelműen élénkítette a lakóingatlanok iránti keresletet, ami különösen a jó állapotú, azonnal költözhető ingatlanoknál érződött. A Velencei-tó térségében az érdeklődés növekedése a kínálati oldalon is éreztette hatását: egyre több tulajdonos döntött úgy, hogy jó állapotú lakóingatlant visz a piacra, a fejlesztők pedig aktívan keresik a beépíthető telkeket. A program tehát nemcsak a családok otthonhoz jutását támogatja, hanem élénkíti a helyi gazdaságot is: építkezések indulnak, új lakóterületek jöhetnek létre, és a szolgáltatások iránti kereslet is nő.

A kedvezményes hitel kiszámítható, stabil feltételei különösen vonzóvá tették a programot. Az alacsony kamat jelentősen mérsékli a havi törlesztéseket, ami sok család számára érezhetően javítja a tervezhetőséget. Szakértők szerint ez a fajta biztonság a jelenlegi gazdasági környezetben rendkívül értékes. A támogatott konstrukció lehetővé teszi, hogy a fiatalok stabil, saját tulajdonú ingatlanba fektessék energiáikat, miközben hosszú távon is fenntartható pénzügyi keretek között maradnak.