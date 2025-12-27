- Sok szülő az Otthon Starttal segíti gyermeke lakhatását
Az egész országot mozgásba hozta az Otthon Start Program - interjú Panyi Miklóssal
Az Otthon Start Program a rendszerváltozást követő időszak legnagyobb állami otthonteremtési programja.
Az elmúlt évtizedben a Kormány számos formában támogatta a családok lakhatását és otthonteremtését. A szeptemberben indított Otthon Start Program abban hoz újítást, hogy – bár nincs korhatárbeli megkötés - az elsősorban a fiatalok igényeire lett kialakítva. Így a rendszerváltás óta először a támogatást házaspárok mellett egyedülállók is igényelhetik, nincs továbbá gyermekvállalási megkötés sem. A programnak az is fontos eleme, hogy a támogatás az első otthon megszerzésére vehető igénybe. Miért a fiatalokat és miért az első-lakás megszerzését támogató programot indított a kormány?
Az Otthon Start Program a rendszerváltozást követő időszak legnagyobb állami otthonteremtési programja. Egy 25 éven keresztül fix 3%-os kamatozású lakáshitelről beszélünk, amely már akár 10%-os önerővel elérhető. Ez egyfelől biztonságot és kiszámíthatóságot jelent az igénylőknek, mert a törlesztőrészlet végig fix. Ez nagyon fontos szempont ingatlanvásárlás esetén. Nincs kamatkockázat, nincs árfolyamkockázat. Ez egy kiszámítható, biztonságos hitel. A havi törlesztőrészlet 10-15-20 év múlva is ugyanannyi lesz, mint az első hónapban.
A kamatkedvezmény szintén nagyon fontos. A kedvező kamatozás azt is jelenti, hogy a piaci hitelekhez képest akár százezer forinttal is kedvezőbb a törlesztőrészlet. Egy másik szempontból ez azt is jelenti, hogy ugyanakkora jövedelemmel sokkal nagyobb, akár 10-15 millió forinttal nagyobb hitelösszeg is igényelhető. Tehát egy vagy akár két szóbával nagyobb lakásban, házban is gondolkodhatnak a fiatalok.
A hitel tehát egyrészről biztonságos, kötött, másrészről viszont rugalmas. Nincs házassági megkötés, egyedülállók is igényelhetik, nincs gyermekvállalási kötelezettség, ugyanakkor, az kombinálható a többi állami támogatással is. Ezek közül számos, például a Falusi Csok, a Munkáshitel vagy a Babaváró kölcsön felhasználható önerőként is. Emellett 2026-tól érkezik a közszolgálatban dolgozók számára az egymillió forintos otthontámogatás is. Számos esetben tehát úgy van lehetőségük ingatlant vásárolni a fiataloknak, hogy nem, vagy csak kis összegű megtakarítással rendelkeznek. Ilyen lehetőség a rendszerváltás óta nem volt!
A Program kifejezetten a fiatalokra, az elsőlakás-szerzőkre lett írva, akik számára így valós lehetőség nyílik arra, hogy albérletből vagy a szülői házból első lakásukba költözhessenek, méghozzá úgy, hogy a havi törlesztőrészlet kevesebb lesz, mint amennyibe az albérlet kerülne.
A baloldali politikusok és „megmondóemberek” kezdetben azzal támadták a programot, hogy a kormány a saját tulajdonú lakás vásárlását segíti bérlakások építése helyett. A bérlakás-programoknak ugyanakkor a hátránya, hogy nem jelentenek valós segítséget, mert egy kiszolgáltatott helyzetet teremtenek. Egy albérlet vagy egy bérlakás esetében bérleti díjat kell fizetni és az ingatlan sohasem lesz a bérlőé, így bármikor el is vehető tőle, ráadásul a bérleti díj bármikor megemelkedhet. Ezzel szemben a Fix 3%-os lakáshitel segítségével egy fiatal saját otthont szerezhet, hiszen az a saját tulajdona lesz.
Ha már albérlet. Jó hír, hogy a program indulása óta, már a harmadik hónapja csökkennek az albérletárak! Egészen pontosan, a Program indulásától novemberig országosan már 2,6%-kal, Budapesten 2%-kal csökkentek a havi bérleti díjak! Arra számítunk, hogy ez a folyamat tartós lesz, hiszen egyre több fiatal az albérlet helyett saját lakásba fog költözni. Így a programmal az albérletben élők is jól járnak, hiszen a bérleti díjak emelkedése megállt és sok helyen pedig csökkenni fognak a díjak, így havonta sok tízezer forint lesz megtakarítható – akár a pár év múlva otthon starttal megvásárlandó első lakás önerejéhez.
A program elindulása óta közel négy hónap telt el. Az igénybevételi adatok igazolják azt, amire a kormányzat számított?
A számok alapján az Otthon Start áttörő sikert hozott. Kevesebb, mint 4 hónap alatt 30 ezer beérkezett Fix 3%-os hiteligénylésről tudunk beszámolni, ebből 15 ezer szerződés már megkötésre is került. Az igénylők közel fele házas, esetükben együttes igénylés történik, így a programnak köszönhetően több mint 20 ezer honfitársunk töltheti új lakásában a karácsonyt, vagy szervezheti akár lakásavatóval egybekötött szilveszteri buliját első saját otthonába. Nagyon fontos eredmény, hogy az ingatlantranzakciókon belül a fiatal elsőlakás-vásárlók aránya duplájára, 40%-ra emelkedett. Ma Magyarországon 10 lakásvásárlásból 4 fiatalokhoz, Otthon Start-os ügyfelekhez köthető. Az Otthon Start-os ügyfelek kétharmada 25-35 év közötti. További jó hír, hogy a program az egész országot megmozgatja, a legkisebb vidéki kisfalutól kezdve a városokon keresztül egészen a fővárosig érkeznek igénylések. És ez volt a cél: Mozgásba hozni az ingatlanszektort, helyzetbe hozni a fiatalokat az egész országban! De a programnak számos egyéb olyan társadalompolitikai hatása van, ami szintén jelentős. Sok döntést a fiatalok hamarabb meg tudnak hozni. Sok fiatal ki tud törni a lakhatási csapdából, így nem kell elköltöznie településéről, nem kell külföldre mennie dolgozni az első „lakásravaló” összegyűjtéséhez. Sok fiatal a program hatására fog hazatelepülni. Ezek nagyon fontos hatások és eredmények. A számokból pedig az látszik, hogy a program lendülete ki fog tartani 2026-ban is.
Ezek valóban rendkívül impozáns számok. Azonban, ha ennyi lakásvásárló megjelent ilyen rövid idő alatt, az nem idézi elő az árak emelkedését?
Az ingatlanárak kérdése egy középtávfutás, de itt is nagyon kedvező folyamatok indultak el. Fontos, hogy a program jól célzott és be vannak építve árkorlátok. A jogosulti kört leszűkítettük: kizártuk azokat, akiknek már van saját ingatlana. Emellett árkorlátokat vezettünk be: lakás esetén maximum 100 millió forint, ház, tanya vagy birtokközpont esetében maximum 150 millió forint. Limitáltuk a négyzetméter-árat is legfeljebb 1,5 millió forintban. Végül, a kormány gyorsítópályát hozott létre az ingatlanfejlesztőknek: 3 hónap alatt már 13 ezer új Otthon Start-os lakás gyorsított engedélyezési eljárásban történő megépítésére adta meg a kormány az engedélyt, további 40 ezer vár döntésre. Ennek megfelelően, várakozásaink szerint fél éven belül több tízezer új lakás építése indul meg, főleg a fővárosban és a nagyvárosokban, ami példátlan. De vidéken is mozgásba lendült az építőipar. Sok ezer építési telken fognak megindulni az építkezések, ami jó hír a helyi vállalkozásoknak is. A kölcsönt továbbá 2026. január 1-től külterületi lakóingatlanok vásárlására is fel lehet használni, ezzel is növekszik a kínálat. Sok ingatlantulajdonos pedig most döntött arról, hogy eladásra kínálja az ingatlanát. 5 éves csúcson van például az eladásra hirdetett ingatlanok száma! Tehát van és lesz kínálat, lesz miből válogatnia a fiataloknak akár használt, akár újépítésű házakról vagy lakásokról beszélünk. Ezeknek a tényezőknek pedig megvan a hatása: a program indulása óta a lakásárak növekedése előbb lefeleződött, majd harmadára csökkent, novemberre pedig megállt. Egy új lakáspiac jön létre megfizethető árazás mellett, ami megfogja az árakat, a kínálat pedig tartósan magas és az rohamos ütemben fog bővülni.
Mi a helyzet Pest vármegyében és Budapesten? Tud adatokat mondani, hogy a Pest vármegyei embereket és a budapestieket mennyire mozgatta meg a Program?
Pest vármegyében és a fővárosban közel 6000 kölcsönt folyósítottak a bankok karácsonyig, 3800 igénylés pedig folyamatban van, ennek természetesen jelentős része Budapesten. Az országban itt a legmagasabb az átlagos hitelösszeg, 41 millió forint. Pest vármegyében is érkeznek a megfizethető új lakások: Budaörsön és Monoron 2 projekt keretében több mint 300 Otthon Start-kompatibilis lakást nyilvánított a kormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemeltté vagy minősített rozsdaövezeti beruházássá, Budapesten pedig már 9200 új Otthon Start-kompatibilis lakás gyorsított engedélyezési eljárásban történő megépítésére adta meg az engedélyt a Kormányzat, vagy van folyamatban annak megadása. Magabiztosan mondhatjuk, hogy a vármegyében és Budapesten is jól fut az Otthon Start Program!
