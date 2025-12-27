Az egész országot mozgásba hozta az Otthon Start Program - interjú Panyi Miklóssal

Az elmúlt évtizedben a Kormány számos formában támogatta a családok lakhatását és otthonteremtését. A szeptemberben indított Otthon Start Program abban hoz újítást, hogy – bár nincs korhatárbeli megkötés - az elsősorban a fiatalok igényeire lett kialakítva. Így a rendszerváltás óta először a támogatást házaspárok mellett egyedülállók is igényelhetik, nincs továbbá gyermekvállalási megkötés sem. A programnak az is fontos eleme, hogy a támogatás az első otthon megszerzésére vehető igénybe. Miért a fiatalokat és miért az első-lakás megszerzését támogató programot indított a kormány?

Az Otthon Start Program a rendszerváltozást követő időszak legnagyobb állami otthonteremtési programja. Egy 25 éven keresztül fix 3%-os kamatozású lakáshitelről beszélünk, amely már akár 10%-os önerővel elérhető. Ez egyfelől biztonságot és kiszámíthatóságot jelent az igénylőknek, mert a törlesztőrészlet végig fix. Ez nagyon fontos szempont ingatlanvásárlás esetén. Nincs kamatkockázat, nincs árfolyamkockázat. Ez egy kiszámítható, biztonságos hitel. A havi törlesztőrészlet 10-15-20 év múlva is ugyanannyi lesz, mint az első hónapban.

A kamatkedvezmény szintén nagyon fontos. A kedvező kamatozás azt is jelenti, hogy a piaci hitelekhez képest akár százezer forinttal is kedvezőbb a törlesztőrészlet. Egy másik szempontból ez azt is jelenti, hogy ugyanakkora jövedelemmel sokkal nagyobb, akár 10-15 millió forinttal nagyobb hitelösszeg is igényelhető. Tehát egy vagy akár két szóbával nagyobb lakásban, házban is gondolkodhatnak a fiatalok.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTi

A hitel tehát egyrészről biztonságos, kötött, másrészről viszont rugalmas. Nincs házassági megkötés, egyedülállók is igényelhetik, nincs gyermekvállalási kötelezettség, ugyanakkor, az kombinálható a többi állami támogatással is. Ezek közül számos, például a Falusi Csok, a Munkáshitel vagy a Babaváró kölcsön felhasználható önerőként is. Emellett 2026-tól érkezik a közszolgálatban dolgozók számára az egymillió forintos otthontámogatás is. Számos esetben tehát úgy van lehetőségük ingatlant vásárolni a fiataloknak, hogy nem, vagy csak kis összegű megtakarítással rendelkeznek. Ilyen lehetőség a rendszerváltás óta nem volt!