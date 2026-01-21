Otthon Start: az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján továbbra is élénkítő hatással lesz és stabilitást teremt a lakáspiacon!

Az Otthon Start bevezetése már eddig is érdemben élénkítette a lakáspiacot, miközben világos szabályaival gátat szabott az indokolatlan túlárazásoknak. A támogatott hitelnek köszönhetően a fiatalok számára elérhetőbbé vált a lakásvásárlás, a négyzetméterár-korlát pedig megakadályozta az elszabaduló árspirált. A közelmúlt azt bizonyította, hogy a piac gyorsan alkalmazkodott: a korábban irreálisan magas árakat a kereslet és a szabályozás együttesen racionalizálta. A szakértők szerint az Otthon Start a közel jövőben is stabilizálja az ingatlanpiacot, biztosítva a kiszámítható és átlátható vásárlási környezetet, miközben a kevésbé keresett lakások ára is korrigálódik. Így a program nemcsak az aktuális vásárlásokat támogatja majd, hanem hozzájárul a piac egészséges, fenntartható működéséhez.

Az Otthon Start továbbra s stabilitást hoz a lakáspiacra (Fotó: Connect Images via AFP / AFP)

Otthon Start: megálljt parancsolt a túlárazásnak az ingatlanpiacon

Fontos tényezők fogták vissza az indokolatlan áremeléseket az Otthon Start bevezetése után – derül ki az ingatlanpiaci szakértők tapasztalataiból. A támogatott hitel:

Új lendületet adott a lakásvásárlásoknak

A kormány intézkedése egyértelműen kordában tartotta a túlárazást, megvédve ezzel a vevőket

Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője egyenesen úgy fogalmazott, hogy:

Túlárazott ingatlanokról nem nagyon beszélhettünk az Otthon Start bejelentése után.

Több budapesti kerületben is megfigyelhető volt, hogy a vevők könnyebben tudtak vásárolni a kedvezményes hitelnek köszönhetően, az irreálisan drága ingatlanok iránt továbbra sem alakult ki tartós kereslet, ezért hamar rájöttek az eladók, hogy a túlárazás csak az Otthon Startra hivatkozva nem éri meg.

A piac gyorsan alkalmazkodott

Az ingatlanszakértők szerint az Otthon Start egyik legnagyobb érdeme, hogy kiszámíthatóbbá tette a piacot. Míg korábban sok túlárazott lakás hosszú hónapokra beragadt, a támogatás hatására a valós piaci értékek kerültek előtérbe. Ahol az eladók túllőttek a célon, ott a kereslet azonnal visszaesett.

Garaba Gergely, a Balla Ingatlan VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy:

Miközben a túlárazottság alapvetően jellemző az ingatlanpiacra – amihez az ingatlanközvetítő szakmának igazodnia kell –, szinte minden ingatlanra akadt érdeklődő, még azokra is, melyek korábban túlárazottak voltak és hosszú időre beragadtak a piacon.

Kovácsné Zsichla Katalin, a Balla Ingatlan szakmai vezetője szerint a program indulása idején ugyan megjelentek az úgynevezett pánikvásárlások, de ezek gyorsan lecsengtek, amint a piac megnyugodott.

Az Otthon Start biztonságot adott a fiatal vásárlóknak, nem pedig indokolatlan áremelkedést

– hangsúlyozta.