Otthon Start: az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján továbbra is élénkítő hatással lesz és stabilitást teremt a lakáspiacon!
2025 szeptembere óta a kormány által támogatott otthonteremtési támogatás a szemünk előtt rajzolta át a lakáspiacot, történelmi lehetőséget adva az első lakást vásárlóknak. De mi vár ránk a közeljövőben az Otthon Startnak köszönhetően? Immár konkrét, szilárd tapasztalatokra építhetünk.
Az Otthon Start bevezetése már eddig is érdemben élénkítette a lakáspiacot, miközben világos szabályaival gátat szabott az indokolatlan túlárazásoknak. A támogatott hitelnek köszönhetően a fiatalok számára elérhetőbbé vált a lakásvásárlás, a négyzetméterár-korlát pedig megakadályozta az elszabaduló árspirált. A közelmúlt azt bizonyította, hogy a piac gyorsan alkalmazkodott: a korábban irreálisan magas árakat a kereslet és a szabályozás együttesen racionalizálta. A szakértők szerint az Otthon Start a közel jövőben is stabilizálja az ingatlanpiacot, biztosítva a kiszámítható és átlátható vásárlási környezetet, miközben a kevésbé keresett lakások ára is korrigálódik. Így a program nemcsak az aktuális vásárlásokat támogatja majd, hanem hozzájárul a piac egészséges, fenntartható működéséhez.
Otthon Start: megálljt parancsolt a túlárazásnak az ingatlanpiacon
Fontos tényezők fogták vissza az indokolatlan áremeléseket az Otthon Start bevezetése után – derül ki az ingatlanpiaci szakértők tapasztalataiból. A támogatott hitel:
- Új lendületet adott a lakásvásárlásoknak
- A kormány intézkedése egyértelműen kordában tartotta a túlárazást, megvédve ezzel a vevőket
Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője egyenesen úgy fogalmazott, hogy:
Túlárazott ingatlanokról nem nagyon beszélhettünk az Otthon Start bejelentése után.
Több budapesti kerületben is megfigyelhető volt, hogy a vevők könnyebben tudtak vásárolni a kedvezményes hitelnek köszönhetően, az irreálisan drága ingatlanok iránt továbbra sem alakult ki tartós kereslet, ezért hamar rájöttek az eladók, hogy a túlárazás csak az Otthon Startra hivatkozva nem éri meg.
A piac gyorsan alkalmazkodott
Az ingatlanszakértők szerint az Otthon Start egyik legnagyobb érdeme, hogy kiszámíthatóbbá tette a piacot. Míg korábban sok túlárazott lakás hosszú hónapokra beragadt, a támogatás hatására a valós piaci értékek kerültek előtérbe. Ahol az eladók túllőttek a célon, ott a kereslet azonnal visszaesett.
Garaba Gergely, a Balla Ingatlan VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy:
Miközben a túlárazottság alapvetően jellemző az ingatlanpiacra – amihez az ingatlanközvetítő szakmának igazodnia kell –, szinte minden ingatlanra akadt érdeklődő, még azokra is, melyek korábban túlárazottak voltak és hosszú időre beragadtak a piacon.
Kovácsné Zsichla Katalin, a Balla Ingatlan szakmai vezetője szerint a program indulása idején ugyan megjelentek az úgynevezett pánikvásárlások, de ezek gyorsan lecsengtek, amint a piac megnyugodott.
Az Otthon Start biztonságot adott a fiatal vásárlóknak, nem pedig indokolatlan áremelkedést
– hangsúlyozta.
Új építésű árakon már nincs alku, abszurd módon túlárazott lakások egyszerűen eladhatatlanná váltak, ami világos üzenet az eladóknak: a kormányzati támogatás nem jelent szabad utat a túlzó árképzéshez.
A kormány célja teljesült
A szakértők egyetértenek abban, hogy az Otthon Start ezután is el fogja érni a célját: segítette a lakáshoz jutást, miközben továbbra sem engedi elszabadulni az árakat. A kirívó esetek pedig gyorsan kiszorultak a piacról.
A kormány lakhatást segítő intézkedése így nemcsak tovább fogja élénkíteni az ingatlanpiacot, hanem egyensúlyt is teremt, ami hosszú távon a magyar családok és fiatalok érdekeit szolgálja.
Nézd meg Otthon Start programról szóló videónkat:
