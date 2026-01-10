RETRO RÁDIÓ

Koncz Zsófia: A baloldallal ellentétben mi mindig növeltük a családok támogatását

A családokért felelős államtitkár is felszólalt a 31. alkalommal megrendezett Fidesz-kongresszuson.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.10. 14:03
Fidesz-kongresszus Koncz Zsófia beszéd

Koncz Zsófia is felszólalt a január 10-én tartott Fidesz-kongresszuson. A beszéde elején családokért felelős államtitkár azt hangoztatta, hogy ma Magyarországon igazán jó kis és nagycsaládoként is élni. 

Koncz Zsófia 2026_01_10 Budapest
Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár szerint családosként ma igazán jó Magyarországon élni

 Amióta követem a politikát, azt látom, hogy a Fidesz szívügye a gyermekeket nevelő családok támogatása.

-jelentette ki Koncz Zsófia, majd hozzátette: szeptember óta az otthon start programnak köszönhetően a kormány lehetőséget ad minden fiatalnak az első otthon megszerzésében, ezzel párhuzamosan pedig a kormány végrehajtotta Európa legnagyobb adócsökkentési programját, amelynek fókuszában az édesanyák és a családok vannak.

2026-ban a GDP 5 százalékát fordítjuk a családokra

– jelentette ki az államtitkár. Hozzátette, világosan ki kell mondani, hogy a háborúpárti politika egyben családellenes is.

Mi amit megígértünk az mindig úgy volt, így lesz ez az anyák SZJA mentességével is

– szögezte le az államtitkár. Hozzátette, a választás tétje a békénk, a biztonságunk, és a magyar családok biztos helyzete. Koncz Zsófia emlékeztetett, a Fidesszel minden magyar család nyer - írja a Ripost.

"Mindenki hozzon magával még egy embert, és áprilisban hatalmas győzelmet fogunk aratni” 

– zárta a beszédét a családokért felelős államtitkár.

Itt nézheted élőben a Fidesz -kongresszust


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu