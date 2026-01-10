Koncz Zsófia: A baloldallal ellentétben mi mindig növeltük a családok támogatását
A családokért felelős államtitkár is felszólalt a 31. alkalommal megrendezett Fidesz-kongresszuson.
Koncz Zsófia is felszólalt a január 10-én tartott Fidesz-kongresszuson. A beszéde elején családokért felelős államtitkár azt hangoztatta, hogy ma Magyarországon igazán jó kis és nagycsaládoként is élni.
Amióta követem a politikát, azt látom, hogy a Fidesz szívügye a gyermekeket nevelő családok támogatása.
-jelentette ki Koncz Zsófia, majd hozzátette: szeptember óta az otthon start programnak köszönhetően a kormány lehetőséget ad minden fiatalnak az első otthon megszerzésében, ezzel párhuzamosan pedig a kormány végrehajtotta Európa legnagyobb adócsökkentési programját, amelynek fókuszában az édesanyák és a családok vannak.
2026-ban a GDP 5 százalékát fordítjuk a családokra
– jelentette ki az államtitkár. Hozzátette, világosan ki kell mondani, hogy a háborúpárti politika egyben családellenes is.
Mi amit megígértünk az mindig úgy volt, így lesz ez az anyák SZJA mentességével is
– szögezte le az államtitkár. Hozzátette, a választás tétje a békénk, a biztonságunk, és a magyar családok biztos helyzete. Koncz Zsófia emlékeztetett, a Fidesszel minden magyar család nyer - írja a Ripost.
"Mindenki hozzon magával még egy embert, és áprilisban hatalmas győzelmet fogunk aratni”
– zárta a beszédét a családokért felelős államtitkár.
Itt nézheted élőben a Fidesz -kongresszust
