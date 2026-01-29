Otthon Start: új csúcsra ért a panellakások iránti kereslet – népszerű az első lakásra felvehető 3%-os hitel

Soha nem látott az érdeklődés a panellakások iránt Budapesten, köszönhetően az Otthon Start programnak, azaz a kormány által támogatott fix 3%-os kamatozású hitelnek. A panelek a megfizethető áruk és méretük miatt sokak számára jelentenek reális lehetőséget az első saját otthon megszerzéséhez, ami különösen fontos a fiatalok számára. Mindez azt igazolja, hogy a kormány otthonteremtési politikája működik, valódi lehetőséget ad arra, hogy egyre többen jussanak saját lakáshoz Magyarországon.

Otthon Start: a nagy magyar álom végre megvalósul / Fotó: Connect Images via AFP / AFP

Otthon Start: megvalósul az első saját otthon álma!

A kormány Otthon Start programja sok fiatalnak és családnak ad kapaszkodót.

Ahogy minden más kerületben, ahol panelházak állnak, úgy a X. és XVII. kerületben a legkeresettebb ingatlanok a felújított, jó állapotú panellakások voltak az elmúlt hónapokban

- mondta a Metropolnak Kovácsné Zsichla Katalin, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője.

A szakértő szerint az elmúlt hónapokban olyan érdeklődés mutatkozott a panellakások iránt, amire még a tapasztalt piaci szereplők sem számítottak.

A főváros több kerületében, pl. a X., XVII., IV. és XV. kerületekben a jó állapotú panellakásokra szinte azonnal lecsapnak, és mindenki, a vevő és az eladó is jól jár. De ugyanez a helyzet Csepelen, Zuglóban és a külső pesti kerületekben is, különösen akkor, ha a panellakás jobb állapotú.

Korábban a vevők egy része kényszerből választott panelt, mert mindig ez volt a legelérhetőbb lakástípus. Az ingatlanosok szerint egyértelmű: a panel ma már nem kényszermegoldás, hanem keresett befektetés.

Az állam óriási segítséget nyújt!

A brutális árversenyben sok vevőnek a kormányzati segítség ad esélyt arra, hogy érvényesülni tudjon. Az Otthon Start program ugyanis arra kínál megoldást, hogy kiszámítható feltételekkel kapjanak segítséget az első lakásvásárlók, a fiatalok és a családok. Az Otthon Start így valódi belépőt biztosít számukra. A szakértők szerint a program nélkül a kereslet jó része egyszerűen kiszorulna a piacról.

A panellakás iránti új típusú érdeklődés újraírja a budapesti lakáspiac eddigi szabályait is.

A legfontosabb: aki most lépni akar, annak gyorsnak kell lennie.

Az ingatlanosok egybehangzóan állítják:

a kereslet nem lassul

a jó panellakások napok alatt elkelnek.

Ebben a helyzetben az Otthon Start nemcsak segítség, hanem a reális esély a saját lakásra.

