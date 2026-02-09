RETRO RÁDIÓ

Az olcsóbb felújítandó házak a népszerűek – az Otthon Start ad lendületet az ingatlanpiacnak

Az elmúlt hónapokban az ingatlanpiacon a kereslet stabil maradt. A vevők elsősorban az olcsóbb, felújítandó házakat keresték, miközben a finanszírozásban egyre nagyobb szerepet kap az Otthon Start és a kormány otthonteremtési politikája.

2026.02.09.
Az Otthon Start, a CSOK Plusz és a Babaváró együttese sok család számára teszi elérhetővé a saját otthont. De mely ingatlantípusok a legnépszerűbbek? A családi házak esetében jellemző a felújítást igénylő ingatlanok vásárlása, amelyekre pár millió forintot még rá kell költeni. Szerencsére ezt az összeget is lehet fedezni a kormány otthonteremtési támogatásaiból. A családi házak ráadásul lassabban keltek el, mint a lakások, különösen a nagy méretű vagy nehezen hitelezhető ingatlanok esetében, de egyéb olcsóbb, felújítandó ingatlanok könnyebben, és népszerűségük töretlen.

Sokan nem "kulcsrakész" házat vásárolnak az Otthon Starttal / Fotó: Connect Images via AFP / AFP

Otthon Start: a felújítás is fedezhető a kormánynak köszönhetően

Kovácsné Zsichla Katalin, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője szerint ugyanakkor a vevők számára a felújítandó házak is reális célpontot jelentettek.

A családi házaknál a felújítandó ingatlanok is szóba jöttek a vásárlóknál, és ezeknél lehetett a legnagyobb mértékben alkudni.

– hangsúlyozta a szakértő.

Például Budapesten a XIV. és XVI. kerületben egy felújítandó családi ház jóval, akár 1/3-al olcsóbb, mint egy frissen épült, vagy felújított.

A vevők több állami támogatású konstrukciót is kombinálnak. A szakértők szerint sok család az Otthon Startot, a CSOK Pluszt és a Babavárót együtt használja fel a vásárláshoz. A kormány otthonteremtési politikájának köszönhetően így olyanok is saját házhoz juthatnak, akik támogatások nélkül ma jóval nehezebben tudnának belépni a piacra. Az Otthon Start stabil kapaszkodót jelent azoknak, akik hosszú távon, biztonságban szeretnének otthont teremteni.

Lássuk mi a helyzet Budapesten kívül! Például Érden a tranzakciók azt mutatták, hogy a négyzetméterárak még bőven 1 millió forint alatt maradtak, a nagyobb alapterületű házaknál pedig az eladási ár a félmillió forintot sem érte el négyzetméterenként.

A Velencei-tónál élesen kettévált a lakóingatlanok és a hétvégi házak piaca. A hitellehetőségek miatt a nyaralók iránt visszafogottabb a kereslet, ami ebben a szegmensben akár harmadával alacsonyabb árakat eredményezett: egy hétvégi ház 35–40 millió forint körül alakult.

A Balatonnál az újszerű családi házak a déli parton a piacot lendület jellemezte. Sok esetben itt is kombinálják az Otthon Startot más kedvezményes hitelekkel.

A szakértők szerint ugyanakkor a támogatott hitelek és az Otthon Start program továbbra is erős hátteret adnak a családoknak, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a családi házak piaca működőképes maradjon.

 

