Igazi kánikula lesz a héten – mindenki szédelegni fog, 40 fok is lehet

Bár a héten az éjszakai órákban némileg lehűl a levegő, napközben tikkasztó kánikula várható. Országszerte hőségriadó lesz, a fővárosban pedig kiemelkedően meleg lesz; Budapesten kívül Szekszárdon és Szigetszentmiklóson is 28 fok feletti hőséget regisztrálnak hétfőre, a további napokban ez emelkedni fog. Mutatjuk, hogyan érdemes védekezni a hőség ellen!

Hőségriadó; ilyenkor jól jön az ilyesfajta hűsítés / Fotó: Világgazdaság

Hőségriadó – így kell készülni a hétre

A hétvégéhez képest ugyan hűvösebben indult a hétfő, a további napokra azonban jóval melegebb időre kell számítanunk. A Köpönyeg előrejelzése alapján hétfőn még derült strandidőre számíthatunk, éjszaka már 19-21 fok is lehet a hőmérséklet. Keddtől azonban kezdődik a kánikula, valósággal tombolni fog a meleg. Reggel 15, napközben 34 fokra is emelkedhet a hőmérséklet kedden, szerdától pedig az előrejelzések szerint 36 fok fölött lesz napközben. Az esti órákban többnyire 18–22 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk.

Hétfőtől szerdáig 15–17 km/h szél is előfordulhat, csapadékra azonban szinte egyáltalán nem számíthatunk; az előrejelzések szerint csak jövő héttől várható mindössze 1-2 mm csapadék. Csütörtökön pedig országos forróság várható 35–38 fok körül. Pénteken ugyan némi gomolyfelhőre számíthatunk, de a hőmérséklet továbbra is 35–40 fok között lesz.

A fővárosban az aszfalt, a beton, a fémcsövek forrósága, valamint az autók szénkibocsátása tovább emeli a hőséget, ami sokunk számára elviselhetetlennek bizonyulhat. A meleg a kedélyállapotra és a közérzetre is álmosító, olykor betegítő hatással van.

Szerencsére megfelelő mértékben állnak rendelkezésre a nyilvános területeken párakapuk, vízpermetezők. Természetesen a háztartásunkban is felszerelkezhetünk szellőzőberendezésekkel, a forró napszakaszokban tanácsos légkondicionált épületekben maradni.