Kettészakad az ország: ere a hat vármegyére adtak ki riasztást

Némi enyhüléssel indul a hét a hétvégéhez képest – persze minden relatív. A hétfői 31 fokos csúcshőmérséklet ugyanis sokaknak még mindig túl van az elviselhető meleg kategórián. Ráadásul a következő nyári napokban tovább emelkedik a hőmérő higanyszála.

Változatlanul tombol a nyár, továbbra sem árt hűteni a lakásokat (Fotó: Balogh Zoltán /MTI)

Nem véletlen, hogy szerdán két részre szakad az ország: augusztus 13-án az alábbi hat vármegyére elsőfokú riasztást adtak ki magas középhőmérséklet miatt:

Szerdára hat vármegyére adtak ki elsőfokú riasztást magas középhőmérséklet miatt (Fotó: met.hu)

Most pedig lássuk a Köpönyeg.hu meteorológiai portál előrejelzését!

Hétfőn igazi nyaraló idő várható, szinte zavartalan napsütéssel. Kizárt az eső. Az É-i szél még több helyen élénk lehet. 31 fok körüli kánikula lesz.

Kedden szintén derült, felhőtlen idő valószínű, csapadék nélkül. 33-36 fok köré melegszik a levegő. A keleti szél megélénkülhet.

Szerdán hamisítatlan strandidő várható továbbra is sok napsütéssel, országos hőséggel. 30-37 fok valószínű.