Harmadfokú riasztás: a napi középhőmérséklet 29 fok felett lehet

Vízparton, árnyékban vagy légkondis szobában élhető túl a hétvégi hőség.
Ha a szombati hőséget nagyon melegnek érezted, akkor van egy rossz hírünk: vasárnap még melegebb lesz! A Köpönyeg.hu prognózisa szerint akár 40 fok is lehet! Megtelhetnek a magyarországi strandok.
A HungaroMet veszélyjelzési térképe azt mutatja, hogy vasárnapra Csongrád-Csanád vármegyére harmadfokú veszélyjelzést adtak ki magasközéphőmréséklet miatt. Ez azt jelenti, hogy az adott területen a napi középhőmérséklet 29 fok felett alakulhat, de két vármegye kivételével a többi vármegyére is első- vagy másodfokú veszélyjelzést adtak ki.
Lássuk, milyen idő várható a hét utolsó, illetve a jövő hét első napjaira a Köpönyeg.hu meteorológiai portál előrejelzése szerint!
Vasárnap ragyogó időre van kilátás, csupán néhány apró gomolyfelhő fogja zavarni a perzselő napsütést. Eső nem várható. A nappali hőmérséklet 31 és 40 fok között alakul.
Hétfőn szintén forró napsütésben lesz részünk, amit csak kevés gomolyfelhő takarhat el. Elszórtan zápor is előfordulhat. Az északkeleti szél megélénkül. A hőmérséklet 29 és 35 fok között mozog.
Kedden ugyancsak száraz, napos, meleg időjárásra számíthatunk. Eső nem várható. A nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
