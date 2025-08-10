Harmadfokú riasztás: a napi középhőmérséklet 29 fok felett lehet

Ha a szombati hőséget nagyon melegnek érezted, akkor van egy rossz hírünk: vasárnap még melegebb lesz! A Köpönyeg.hu prognózisa szerint akár 40 fok is lehet! Megtelhetnek a magyarországi strandok.

Akár 40 fok is lehet vasárnap – megtelhetnek a magyarországi strandok (Fotó: -MTI)

A HungaroMet veszélyjelzési térképe azt mutatja, hogy vasárnapra Csongrád-Csanád vármegyére harmadfokú veszélyjelzést adtak ki magasközéphőmréséklet miatt. Ez azt jelenti, hogy az adott területen a napi középhőmérséklet 29 fok felett alakulhat, de két vármegye kivételével a többi vármegyére is első- vagy másodfokú veszélyjelzést adtak ki.

Nem fogunk fázni vasárnap (Fotó: met.hu)

Lássuk, milyen idő várható a hét utolsó, illetve a jövő hét első napjaira a Köpönyeg.hu meteorológiai portál előrejelzése szerint!

Vasárnap ragyogó időre van kilátás, csupán néhány apró gomolyfelhő fogja zavarni a perzselő napsütést. Eső nem várható. A nappali hőmérséklet 31 és 40 fok között alakul.

Hétfőn szintén forró napsütésben lesz részünk, amit csak kevés gomolyfelhő takarhat el. Elszórtan zápor is előfordulhat. Az északkeleti szél megélénkül. A hőmérséklet 29 és 35 fok között mozog.

Kedden ugyancsak száraz, napos, meleg időjárásra számíthatunk. Eső nem várható. A nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.