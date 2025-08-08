Kánikulában fűt a kazán az óbudai óvodában, nem tudják leállítani – közben az önkormányzat zöldnek hirdeti magát

A hibás fűtésrendszer miatt a gyerekek és dolgozók szó szerint szenvednek, az önkormányzat pedig hónapok óta nem tesz semmit az ügyben. Az óbudai szülők közül többen nem viszik a gyerekeket az intézménybe nyáron.
Az óbudai szülők szerint a kazán folyamatosan üzemel, miközben a nyár közepén vagyunk, és az épületben nincs hűtés. Az óvodában az ablakokat is muszáj nyitva tartani, hogy ne forrósodjon fel teljesen a levegő, de ezzel csak még több hő áramlik be a falak közé.
A III. kerületi Dósa utcai óvodában a hibás fűtésrendszer miatt megy nyáron is a fűtés, az önkormányzat pedig hónapok óta nem tesz semmit az ügyben.
Megtudtuk: a hibás fűtésrendszert már a fűtési szezon végén is jelezték a szülők és a dolgozók, ám sem karbantartás, sem érdemi válasz nem érkezett.
Az eset nemcsak környezetvédelmi és gazdasági szempontból felháborító, hanem egészségügyi kockázatot is jelent: kisgyermekek szervezetét extrém módon megterheli a túlmelegedett környezet.
Különösen visszás a helyzet annak fényében, hogy Kiss László, Óbuda polgármestere nemrég a közösségi médiában zöld fordulatról beszélt, és azt írta:
a tűzijáték urizálás, költséghatékony működésre van szükség
A valóság ezzel szemben: egy óvodában feleslegesen égetik a gázt a nyári kánikulában, miközben a gyerekek egészségkárosító körülmények között töltik a napjaikat.
A problémáról megkérdeztük Kozma Jánost, kerületi fideszes képviselőt. Szerinte ez a helyzet nem csak pazarló, de erkölcsileg is vállalhatatlan, és világosan megmutatja, hogy mi a baj a kerület jelenlegi vezetésével. A Dósa utcai óvodában a kazán a szülők elmondása szerint egyszerűen nem áll le, folyamatosan fűt – nyáron, 39 fokos hőségriadóban is, miközben az intézmény sem szellőztetni, sem hűteni nem tud megfelelően.
A gyerekek izzadnak, nyűgösek, sokkal fáradékonyabbak, nehezen viselik a meleget. Mi pedig tehetetlenek vagyunk
– mondta egy anyuka aki név nélkül nyilatkozott.
Az ablakokat muszáj nyitva tartani, különben meg lehet fulladni bent. De ez csak ront a helyzeten
– tette hozzá az édesanya.
Több szülő is elmondta: hónapok óta próbálnak segítséget kérni.
Nem akarok névvel nyilatkozni, félek, hogy hátrányba kerül a gyerekem
– mondta egy másik anyuka, aki szerint a probléma mindenki számára nyilvánvaló, de senki nem vállalja a felelősséget.
Kozma János önkormányzati képviselő szerint a helyzet tűrhetetlen. Ő maga is jelezte a problémát, ahogy sokan mások, de szerinte a kerület vezetése rendszerszinten akadályozza az ilyen ügyek gyors kezelését.
Ahelyett, hogy karbantartás lenne, a helyett direkt járatra van állítva a fűtés egy óvodában. Akire tartozik az intézmény vezetése, annak a felelőssége ez
– fogalmazott Kozma.
Én is jeleztem, meg mások is, ott dolgozók és szülők. Amikor mi ezeket a jelzéseket megtesszük, azonnal kéne intézkedni
-tette hozzá.
A képviselő szerint az önkormányzatban a működés is eltorzult: a képviselők nem kommunikálhatnak közvetlenül sem az intézményvezetőkkel, sem az ügyosztályokkal.
Ha látok egy problémát a kerületben, mint önkormányzati képviselő, nem mehetek sem az ügyosztályhoz, sem a fenntartóhoz. Nekem szolgálati utat kell betartanom, az alpolgármestereken vagy a jegyzőn keresztül. Választ 30 napon belül kapok – de egy ilyen ügyben nem lehet ennyit várni
- magyarázza.
Kozma szerint a helyzet különösen visszás annak fényében, hogy Kiss László polgármester nemrég „zöld fordulatot” hirdetett, és a közösségi médiában költséghatékonyságról beszélt.
Pont a zöld politikusok szorgalmazzák az energetikai megújításokat fennhangon, közben meg ez a valóság. Ez csak szlogenként jelentkezik ebben a kerületben, ez már rég bebizonyosodott. Itt csak a hangzatos jelmondatokban van szó zöld programról, nem a valóságban. Valójában pocsékolás, pazarlás folyik
Kozma arra is felhívta a figyelmet, hogy a kerület vezetése havonta 20 millió forintba kerül az adófizetőknek, a polgármester fizetése például 4 millió forintra emelkedett.
Az intézményeket vezetni és felügyelni kellene. Ehelyett pénzt égetünk el – szó szerint – egy óvodában
Kozma János szerint a Dósa utcai óvodában azonnali intézkedésre van szükség:
Állítsák le a fűtést nyáron, és kezdjék el karbantartani a rendszert. Ezek a költségek felelőtlen kiadások. Állandóan azt halljuk, hogy erre nincs pénz, arra nincs pénz, de a nyári fűtésre van?
Az óbudai lakosok egyre inkább úgy érzik, hogy a kerület vezetése nem a valós problémák megoldására, hanem a látványpolitikára koncentrál. A Dósa utcai óvoda esete jól mutatja, hogyan válik a zöld szlogen a valóságban hőgutává, miközben a gyerekek, szülők és dolgozók szenvednek, és válasz helyett csak hallgatást kapnak.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.