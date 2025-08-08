Kánikulában fűt a kazán az óbudai óvodában, nem tudják leállítani – közben az önkormányzat zöldnek hirdeti magát

Az óbudai szülők szerint a kazán folyamatosan üzemel, miközben a nyár közepén vagyunk, és az épületben nincs hűtés. Az óvodában az ablakokat is muszáj nyitva tartani, hogy ne forrósodjon fel teljesen a levegő, de ezzel csak még több hő áramlik be a falak közé.

Az óbudai óvodában egész nyáron ment a fűtés Fotó: Google Maps

A III. kerületi Dósa utcai óvodában a hibás fűtésrendszer miatt megy nyáron is a fűtés, az önkormányzat pedig hónapok óta nem tesz semmit az ügyben.

Megtudtuk: a hibás fűtésrendszert már a fűtési szezon végén is jelezték a szülők és a dolgozók, ám sem karbantartás, sem érdemi válasz nem érkezett.

Az eset nemcsak környezetvédelmi és gazdasági szempontból felháborító, hanem egészségügyi kockázatot is jelent: kisgyermekek szervezetét extrém módon megterheli a túlmelegedett környezet.

Különösen visszás a helyzet annak fényében, hogy Kiss László, Óbuda polgármestere nemrég a közösségi médiában zöld fordulatról beszélt, és azt írta:

a tűzijáték urizálás, költséghatékony működésre van szükség

A valóság ezzel szemben: egy óvodában feleslegesen égetik a gázt a nyári kánikulában, miközben a gyerekek egészségkárosító körülmények között töltik a napjaikat.

A gyerekek nehzen viselik a meleget A kép illusztráció Fotó: dotshock

A problémáról megkérdeztük Kozma Jánost, kerületi fideszes képviselőt. Szerinte ez a helyzet nem csak pazarló, de erkölcsileg is vállalhatatlan, és világosan megmutatja, hogy mi a baj a kerület jelenlegi vezetésével. A Dósa utcai óvodában a kazán a szülők elmondása szerint egyszerűen nem áll le, folyamatosan fűt – nyáron, 39 fokos hőségriadóban is, miközben az intézmény sem szellőztetni, sem hűteni nem tud megfelelően.

A gyerekek izzadnak, nyűgösek, sokkal fáradékonyabbak, nehezen viselik a meleget. Mi pedig tehetetlenek vagyunk

– mondta egy anyuka aki név nélkül nyilatkozott.

Az ablakokat muszáj nyitva tartani, különben meg lehet fulladni bent. De ez csak ront a helyzeten

– tette hozzá az édesanya.

Több szülő is elmondta: hónapok óta próbálnak segítséget kérni.

Nem akarok névvel nyilatkozni, félek, hogy hátrányba kerül a gyerekem

– mondta egy másik anyuka, aki szerint a probléma mindenki számára nyilvánvaló, de senki nem vállalja a felelősséget.