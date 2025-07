Forrás mellé szemetet - felháborodtak az óbudaiak Kiss László újabb húzásán

Kiss László tervére a környezetvédők is felkapták magukat

A lakók közül többen is jelezték: félnek a patkányok elszaporodásától, a bűztől, a talaj elszennyeződésétől, és attól is, hogy ha most átmegy ez a döntés, akkor már soha nem lesz megállás. Először csak a törmelék, aztán lom, végül háztartási hulladék.

Ez egy trükközés. Tudták, hogy nyár van, a bizottság fele szabadságon, és most próbálják átnyomni a döntést. Ez nem átlátható városvezetés, hanem sumákolás

-mondta lapunknak egy helyi környezetvédő.