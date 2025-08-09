Közel 4,5 millió forintért vizsgált egyetlen céget Hadházy kedvenc Soros féle jogvédő szervezete Zuglóban

Egyetlen cég pályázott Zuglóban a kerületi közétkeztetésre, így nyilván nyertek is. A győztest a Transparency International Magyarország mégis, hosszú, nagyon hosszú időn keresztül, 100 órán keresztül vizsgálta. Nem véletlen, hiszen órabérben dolgoznak, ezt annak rendje, és módja szerint ki is számlázták az önkormányzatnak. Közel négy és fél millió forintot.
Zuglóban a baloldali városvezetés valódi versenyt ígért a közétkeztetésben, végül egyetlen ajánlat érkezett. A győztest a Transparency International Magyarország is jóváhagyta, 100 órányi vizsgálat után, óránként 35 ezer forintért. Ez lenne a Hadházy-féle átláthatóság?
A XIV. kerületi önkormányzat a közelmúltban zárta le a közétkeztetés közbeszerzését, amelyet a helyi iskolák és szociális intézmények ellátására írtak ki. A baloldali többség, élén Rózsa András momentumos polgármesterrel valódi versenyt és átláthatóságot ígért. A pályázatra mindössze egy érvényes ajánlat érkezett: a Hungast 14. Kft. és az ELAMEN Zrt. közös ajánlata.
Ez az a szolgáltató, aki korábban is ellátta ezt a feladatot és amelyet korábban a baloldal élesen bírált, most azonban gond nélkül kihirdették őket győztesnek.
A közbeszerzési eljárás lebonyolítását és „átláthatóságát” a Transparency International Magyarország felügyelte, bruttó 4.445.000 forintért. Ez a szerződés 100 munkaórát jelent, óránként nettó 35 ezer forintos költséggel (ez bruttó 44.450 forint).
A Momentumhoz köthető városvezetés és Hadházy is rendszeresen együttműködik a Transparency International Magyarországgal. Rózsa András polgármester több milliós szerződéseket írt alá a szervezettel, a közétkeztetés mellett például a parkolás átalakításának „monitorozására” is a szervezetet bízta meg.
A szerződéskötéseknél többször is feltűnt Hadházy Ákos, aki politikai és szakmai támogatását is rendszeresen kifejezi a Transparency felé.
A zuglói közétkeztetés új szerződésével tehát nem új szolgáltató, nem olcsóbb vagy jobb minőségű étkeztetés érkezik, hanem ugyanaz, mint eddig – csak több millió forinttal drágábban, a látszat-átláthatóság költségei miatt.
