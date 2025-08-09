RETRO RÁDIÓ

Közel 4,5 millió forintért vizsgált egyetlen céget Hadházy kedvenc Soros féle jogvédő szervezete Zuglóban

Egyetlen cég pályázott Zuglóban a kerületi közétkeztetésre, így nyilván nyertek is. A győztest a Transparency International Magyarország mégis, hosszú, nagyon hosszú időn keresztül, 100 órán keresztül vizsgálta. Nem véletlen, hiszen órabérben dolgoznak, ezt annak rendje, és módja szerint ki is számlázták az önkormányzatnak. Közel négy és fél millió forintot.

Zuglóban a baloldali városvezetés valódi versenyt ígért a közétkeztetésben, végül egyetlen ajánlat érkezett. A győztest a Transparency International Magyarország is jóváhagyta, 100 órányi vizsgálat után, óránként 35 ezer forintért. Ez lenne a Hadházy-féle átláthatóság?

 Zuglóban  végül a közétkeztetést ugyanaz  a cég fogja végezni, aki eddig is.  A kép illusztráció Fotó: yacobchuk /  Getty Images

A XIV. kerületi önkormányzat a közelmúltban zárta le a közétkeztetés közbeszerzését, amelyet a helyi iskolák és szociális intézmények ellátására írtak ki. A baloldali többség, élén Rózsa András momentumos polgármesterrel valódi versenyt és átláthatóságot ígért. A pályázatra mindössze egy érvényes ajánlat érkezett: a Hungast 14. Kft. és az ELAMEN Zrt. közös ajánlata.

Ez az a szolgáltató, aki korábban is ellátta ezt a feladatot és amelyet korábban a baloldal élesen bírált, most azonban gond nélkül kihirdették őket győztesnek.

A közbeszerzési eljárás lebonyolítását és „átláthatóságát” a Transparency International Magyarország felügyelte, bruttó 4.445.000 forintért. Ez a szerződés 100 munkaórát jelent, óránként nettó 35 ezer forintos költséggel (ez bruttó 44.450 forint).

Female,Bookkeeper,Is,Working,On,Finances,Papers,With,A,Colleague,
 100 órán át vizsgálódtak A kép illusztráció Fotó: Volha_R /  Shutterstock

A Momentumhoz köthető városvezetés és Hadházy is rendszeresen együttműködik a Transparency International Magyarországgal. Rózsa András polgármester több milliós szerződéseket írt alá a szervezettel, a közétkeztetés mellett például a parkolás átalakításának „monitorozására” is a szervezetet bízta meg.
 

A szerződéskötéseknél többször is feltűnt Hadházy Ákos, aki politikai és szakmai támogatását is rendszeresen kifejezi a Transparency felé. 

A zuglói közétkeztetés új szerződésével tehát nem új szolgáltató, nem olcsóbb vagy jobb minőségű étkeztetés érkezik, hanem ugyanaz, mint eddig – csak több millió forinttal drágábban, a látszat-átláthatóság költségei miatt.

Nem csak Zuglóban van gond, a Transparency pénzügyi háttere is kérdéseket vet fel. A legutóbbi beszámolójuk szerint:

  • 88,5 millió forint érkezett 2024-ben az EU- tól  és más nemzetközi szervezetek felől
  • 21 millió forint támogatást kaptak a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványtól, a „korrupció elleni harc elősegítésére”.

 

