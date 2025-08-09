Közel 4,5 millió forintért vizsgált egyetlen céget Hadházy kedvenc Soros féle jogvédő szervezete Zuglóban

Zuglóban a baloldali városvezetés valódi versenyt ígért a közétkeztetésben, végül egyetlen ajánlat érkezett. A győztest a Transparency International Magyarország is jóváhagyta, 100 órányi vizsgálat után, óránként 35 ezer forintért. Ez lenne a Hadházy-féle átláthatóság?

Zuglóban végül a közétkeztetést ugyanaz a cég fogja végezni, aki eddig is. A kép illusztráció Fotó: yacobchuk / Getty Images

A XIV. kerületi önkormányzat a közelmúltban zárta le a közétkeztetés közbeszerzését, amelyet a helyi iskolák és szociális intézmények ellátására írtak ki. A baloldali többség, élén Rózsa András momentumos polgármesterrel valódi versenyt és átláthatóságot ígért. A pályázatra mindössze egy érvényes ajánlat érkezett: a Hungast 14. Kft. és az ELAMEN Zrt. közös ajánlata.

Ez az a szolgáltató, aki korábban is ellátta ezt a feladatot és amelyet korábban a baloldal élesen bírált, most azonban gond nélkül kihirdették őket győztesnek.

A közbeszerzési eljárás lebonyolítását és „átláthatóságát” a Transparency International Magyarország felügyelte, bruttó 4.445.000 forintért. Ez a szerződés 100 munkaórát jelent, óránként nettó 35 ezer forintos költséggel (ez bruttó 44.450 forint).

100 órán át vizsgálódtak A kép illusztráció Fotó: Volha_R / Shutterstock

A Momentumhoz köthető városvezetés és Hadházy is rendszeresen együttműködik a Transparency International Magyarországgal. Rózsa András polgármester több milliós szerződéseket írt alá a szervezettel, a közétkeztetés mellett például a parkolás átalakításának „monitorozására” is a szervezetet bízta meg.



A szerződéskötéseknél többször is feltűnt Hadházy Ákos, aki politikai és szakmai támogatását is rendszeresen kifejezi a Transparency felé.

A zuglói közétkeztetés új szerződésével tehát nem új szolgáltató, nem olcsóbb vagy jobb minőségű étkeztetés érkezik, hanem ugyanaz, mint eddig – csak több millió forinttal drágábban, a látszat-átláthatóság költségei miatt.