Döbbenetes: 251 millió forinttal tömi ki a zuglói baloldal a saját propagandagépezetét – mutatjuk, hogy osztják ki a pénzt Hadházy emberei között

Hadházy Ákos emberei megszállták a zuglói önkormányzati kommunikációs céget, dübörög a baloldali propagandagépezet Zuglóban – derült ki Borbély Ádám fideszes képviselő friss videójából. A helyi önkormányzat kommunikációjáért felelős Zuglói Információs és Médiacsoport KFT. -be tették a baloldali politikus embereit.

Hadházy embere, Victora Zsolt (Fotó: Facebook)

Megtudtuk: a cég élére most azt a Victora Zsoltot ültették, aki korábban a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listájáról került be Zugló képviselő testületébe. Később független képviselőként támogatta Horváth Csaba baloldali városvezetését. A 2024-es választásokon pedig már Hadházy által támogatott jelöltként indult, eredménytelenül.

A politikai kudarc után azonban gyorsan vigasztalódhatott: kapott egy jól fizető cégvezetői széket. Nem is akárhogy:

a baloldali többségű képviselő-testület egy szerződésmódosítással 251 millió forintra emelte meg a cég éves költségvetését.

Ez minden eddiginél magasabb összeg, annak ellenére, hogy korábban is rengetegen bírálták a cég pazarló működését. Most azonban úgy tűnik, hogy a kerületben propagandára bőven jut pénz az elkövetkezendő időszakban. Mindez a zuglói adófizetők kárára.

A zuglói Képviselő-testületi ülésen más kifogásolható döntések is születtek. Például elfogadták a baloldali képviselők a testületi ülésen az önkormányzat 100%-os tulajdonával működő cégeinek tavalyi évi beszámolóit is, pedig ezen cégek működése kapcsán is merültek fel komoly szakmai és etikai kérdések. A „Fellépés Zugló Városközpont Kft. kiemelt beruházása ellen” című napirend keretében a baloldali többség kiegészítette korábbi határozatát és újabb követeléseket fogalmazott meg a beruházóval szemben, valamint rögzítette, hogy amennyiben nem jön létre megállapodás a beruházóval legkésőbb a 2025. júniusi rendes képviselő-testületi ülésig, akkor a szeptemberi rendes ülésen döntést kívánnak hozni a beruházás bíróságon történő megtámadása érdekében.

Megtudtuk: újabb városrendezési megállapodásokat is elfogadott a képviselő-testület baloldali többsége, melyek keretében 18 lakással többet építhetnek két helyszínen a beruházók. Tovább folytatódik tehát az a káros gyakorlat, hogy további lakások építéséhez járulnak hozzá lakásonként 4-5 millió forint megfizetése mellett, ezzel növelve Zuglóban a beépítés sűrűségét. A Fidesz-KDNP frakció nem támogatta ezeket a javaslatokat.