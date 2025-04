Ismét káoszt okoztak Budapesten, pár maroknyi Pride-tüntető cirkuszolt

Bár a rendőrség és a Kúria is egyértelműen kimondta: az újabb Pride tüntetésre nem kaptak engedélyt, a tüntetők ennek ellenére is az utcára vonultak – és megpróbálták megkeseríteni a fővárosiak életét. Ezt úgy próbálták meg kivitelezni, hogy füstgyertyákkal, és üvöltözve vonultak át a belvároson, amivel alaposan akadályozták az autós forgalmat.

Engedély nélküli tüntetés

A rendőrség először nem engedélyezte, hogy a tüntetést ismét az Erzsébet hídon tartsák meg, ezért Hadházy Ákos inkább a Ferenciek terére hívta össze a baloldali aktivistákat, akik ismét megbénították a főváros közlekedését. Itt a rendőröknek le kellett állítaniuk a gyalogosforgalmat, hiszen a tüntetők egyfajta sajátos játékot űztek a gyalogátkelőhelyen: skandáltak, táncoltak, és hirtelen járásképtelen lett még az is, aki előtte maratont futott. Emiatt sok autós a dugóban rekedt, és gyorsan hatalmas sorok alakultak ki. A helyszíni tudósítónk szerint ezt követően a rendőrök sorfalat álltak a gyalogátkelőhely előtt, és nem engedték az embereket az úttestre, a gyalogosokat pedig az aluljáró felé terelték.

A Ferenciek terénél gyorsan kialakult a közlekedési káosz Fotó: Metropol

A túlélésért küzdő Momentum

Később a Momentum aktivistái elhagyták a Ferenciek terét, és füstgyertyákat gyújtva, skandálva vonultak végig a Károlyi utcán, majd elfoglalták a Kálvin teret, végül a Szabadság hidat is – teljes szélességében lezárták a forgalmat, beleértve a villamossíneket is. A helyszíni tudósítónk szerint, akik a Szabadság hídra vonultak, azok leültek az úttestre, ezzel akadályozva a forgalmat. A rendőrök csak később avatkoztak közbe, miután többszöri alkalommal is felszólították a tüntetőket arra, hogy hagyják el a hidat.

Ezt követően a rendőrök egyesével emelték le a híd úttestjéről azokat, akik nem voltak hajlandók felállni, majd a pesti hídfő felé terelték a tüntetőket. Ahol azonban folytatódott a már megszokott akciójuk: a tüntetők a zebrán való folyamatos átkeléseikkel próbálták meg továbbra is akadályozni a forgalmat.

Makacs tüntetőket fogtak ki a rendőrök Fotó: Metropol

A tüntetők rárontottak a Hír TV stábjára

A tüntetők az este folyamán a Hír TV stábját is erősen zaklatták. A helyszíni tudósítónk szerint először még csak a helyszíni bejelentkezést hiúsították meg majd, amikor a stáb elhagyta volna a Szabadság hidat, az őrjöngő tüntetők követni kezdték őket az Erzsébet hídig, majd tovább, a Váci utcán keresztül egészen a Régi posta utcáig, ahol a stábtagok kénytelenek voltak bemenekülni egy McDonald’s gyorsétterembe.