Rengeteg rendőrségi ügy lett Hadházy Ákos „tüntetéseiből”, ő mégis folytatná

Nem csupán a közlekedést lassítja és a kedélyeket borzolja, de még a tüntetés résztvevőit is bajba sodorja a hetek óta erőltetett pride-tüntetés. Hadházy Ákos békésnek hirdetett demonstrációja korántsem lett az, őrjöngtek, cirkuszoltak a jórészt baloldali Momentum-aktivisták (valószínűleg a párt összes szavazója ott volt), a Hír TV stábjára is rárontottak. Közlekedési szabálysértés, személyi igazolás megszegése, csendháborítás miatt jelentették fel a(z engedély nélkül) tüntetőket. Mindezt úgy, hogy a tüntetés élén álló Hadházy Ákos nem is tartott a felvonulókkal. Hamar lelépett. Megunhatta vajon?

Hadházy Ákos lelépett a tüntetés éléről (Fotó: Metropol)

Bár a bejelentés alapján csak „szelfizni, nézelődni és videózni” tervezett, a keddi pride-tüntetés ész nélküli provokációba torkollott. A Ferenciek teréről indult a demonstráció, majd onnan vonultak át a Szabadság hídra, ahol ismét megbénították a forgalmat.

Több tüntető ellen indult rendőrségi eljárás. Mindezt úgy, hogy Hadházy Ákos nem is tartott a tüntetőkkel.

A jogellenes gyűléssel összefüggésben a rendőrök 140 embert igazoltattak, kettő ellen gyülekezési joggal visszaélés miatt, egy ellen pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértés miatt tettek feljelentést. Közlekedési szabálysértés miatt 51 ember ellen indult eljárás, egyiküket személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése miatt is feljelentették. Ezen kívül egy-egy fővel szemben indult szabálysértési eljárás személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése, illetve csendháborítás miatt.

– írja a Police.hu.

Az elején még pózolt, aztán hamar lelépett Hadházy (Fotó: Metropol)

Hadházy Ákos tovább folytatná a cirkuszolást

Még ezzel sincs vége a hidak megrohamozásának. Hadházy Ákos Facebook-oldalán szavazást indított, hogy a résztvevők döntsék el, milyen akciókkal provokáljanak a további napokban. A baloldali képviselő szerint nem opció, hogy abbahagyják, bár már olyan kevesen vannak, hogy biztosan minden részt vevő név szerint ismeri a többieket. Mindenképp tovább folytatná az erőltetett provokációt.

Két lehetőséget ajánlott fel a követőinek; vagy Kossuth téren tüntetnek, ami szerinte meghátrálás lenne, hiszen azt engedélyezte a rendőrség, vagy az Erzsébet hídon vonulnak fel, amivel polgári engedetlenséget valósítanának meg.