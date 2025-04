Hadházy Ákos megint cirkuszolna a hídon, ezúttal közönség nélkül

Múlt héten az egyre fogyatkozó tömeget vonzó Pride-tüntetés miatt kellett lezárni a hidat. Hadházy Ákos baloldali politikus továbbra sem nyugszik, ezen a héten is készül bejárni a hidat annak ellenére, hogy a hídfoglalással járó demonstrációt a rendőrség megtiltotta és a Kúria ezt jóváhagyta.

Hadházy Ákos szelfizni, nézelődni fog az Erzsébet Hídon. Fotó: Metropol

Hadházy Ákos ezúttal egyszemélyes akcióba kezd

Hadházy Ákos megint a hídon fog lórfrálni, annak ellenére, hogy a rendőrség megtiltotta a híd lezárásával egybekötött demonstrációt - írja a Magyar Nemzet. A Ferenciek teréről akar majd átsétálni az Erzsébet hídra egyszemélyes műsorszámként, bár a túlélésért küzdő Momentum már buzgón jelezte is, hogy csatlakozna hozzá.

Tüntetők múlt szerdán - már nyilván egymás nevét is tudják, olyan kevesen voltak - Fotó: Metropol

Hogy mennyire lehet hatásos ez a demonstráció, az a legutóbbi hídfoglalásból is kiderül. A múlt szerdai tüntetésen ugyanis maroknyi tömeg jelent meg, háromnegyed nyolc tájékán már saját magukat oszlatták az egybegyűltek. Ebből is egyértelműen látszik, hogy a tüntetés résztvevői is unják már az Erzsébet híd megrohanását. Ráadásul a békésnek nevezett tüntetés többezer budapesti közlekedő jogos felháborodását okozta.