Maroknyi tömeg jelent meg a pride tüntetésen, de a forgalmat így is feltartották

Egyre csekélyebb az érdeklődés a pride tüntetés iránt. Még az eddiginél is kevesebb résztvevő jelent meg Hadházy Ákos baloldali demonstrációján. A tüntetők a Várból indultak az Erzsébet hídra, ezúttal csak a híd felét foglalták el. Persze a közlekedést így is sikerült lelassítaniuk. Háromnegyed nyolckor már oszlatták is magukat. Valószínűleg fel tudnák sorolni a tüntetők a többiek nevét, olyan kevesen voltak.

Beszéd a Pride tüntetésen - Fotó: Metropol

A pride tüntetés résztvevői fogyatkoznak, a népharag közben egyre csak nő

A tüntetők részéről kritikus tömeg nem, a közlekedők részéről viszont annál nagyobb felháborodás keletkezett. A híd körül a Döbrentei téren és a Szabad sajtó úton állóra lassult a közlekedés a kis létszámú demonstráció miatt. A Pestről érkező buszok szabályosan feltorlódtak a híd torkolatában. Nem csupán a városvezetés szerint elfogadhatatlan ez a fajta akadályozás, a közlekedők is megelégelték a rendszeres dugókat. A járművezetők közül többen kifejezték; elegük van abból, hogy a tüntetés résztvevői megbénítják a közlekedést.

Kígyóztak az autósorok az érdektelen Pride tüntetés miatt Fotó: Metropol

Magyar Péter bosszankodhat, ez az ő kudarca is

Nemcsak Ukrajna csatlakozása ügyében, a Pride kapcsán is hamiskártyákkal játszik Magyar Péter, a lehető legnagyobb titokban segíti a budapesti hídlezárásokat, kiáll a Pride mellett. A Metropol exkluzív bizonyítékot mutatott arról, hogy sunyin támogatja a a Pride-tüntetéseket, a százezrek életét megkeserítő blokádokat. Most ő sem lehet elégedett, óriási bukás a hídfoglalás.