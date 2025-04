Ismét lebukott Magyar Péter – A Tisza Párt titokban segíti a budapesti hídlezárásokat

Magyar Péter sorozatosan posztoltatja Momentum akcióit

Azt, hogy a Tisza Párt egyetért a Budapest forgalmát megbénító Pride- tüntetésekkel, az is bizonyítja, hogy a Facebookon található nyilvános Tisza párti csoportokban sorozatosan a Pride melletti kiállásra buzdítanak Magyar Péter követői. A Kontroll nevű portál - melynek tulajdonosa Magyar Péter öccse, Magyar Márton -a Pride blokádot többször online közvetítette.

A kamerákkal -nyilvánvalóan szándékosan - sorozatosan mutatnak olyan résztvevőket, akik a Tisza Párt webshopjában megvásárolható, Magyar Pétert ábrázoló rajongói ruhákat viseltek.

Magyar Péter aktivistái a Pride tüntetésen

Ott a Tisza-párti jelvény...

És a Tisza párti egyenruha, a fekete pulóver

Még a riporter mögé is beállítottak Tisza-pulóverben egy aktivistát…

A közvetítésben látható kapucnis pulóver és kitűző a párt shopjában vásárolható meg és egyenruhának számít Magyar Péter hívei körében.

A "fekete-ingesek" egyenruhája a Tisza-párt webshopjában

És a Tisza-párti jelvény...

Magyar Péter régóta menekül a Pride betiltása kapcsán neki feltett kérdések elől, és amikor a sajtónak mégis sikerült megszólaltatnia, egyszerűen csak gumicsontnak nevezi a kérdést, amivel szerinte nem kellene foglalkozni. Ezek után különösen kellemetlen, hogy kiderült, sunyi módon mégis arra buzdítja a Tisza Párt híveit, hogy népszerűsítsék a több százezer ember életét megnehezítő Pride-tüntetéseket, sőt, hogy személyesen vegyenek részt a százezrek életét megkeserítő hídblokádokban.

Ismert, az elmúlt hetekben folyamatosan Pride melletti tüntetéseket tart a baloldali ellenzék a fővárosban, amelyek során több hatalmas dugókat okozva sok ezer ember életét megkeserítve több budapesti hidat is elfoglaltak. A város ütőereinek számító hidak lezárása minden alkalommal több százezer budapesti közlekedését teszi lehetetlenné. Mentőautók is csak nagy kerülővel tudják kórházba vinni a súlyos betegeket. Most viszont kiderült, a valóságban a hídblokádok mögött ott áll Magyar Péter, a háttérből ő is szervezi Hadházy Ákos Pride-párti akcióit.