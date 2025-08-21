Orbán Viktor: a mai kormányülésen áttekintettük a Munkácsot ért orosz rakétatámadás következményeit

„Csak a béke!” – összegzett a magyar miniszterelnök.
„A mai kormányülésen áttekintettük a Munkácsot ért orosz rakétatámadás következményeit. Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására. Hála Istennek nem volt rá szükség.” – írta Orbán Viktor közösségi oldalán csütörtök délután.
Majd így folytatta a miniszterelnök a Facebook-bejegyzésében: „Szijjártó Péter egyeztetett a kárpátaljai magyarok képviselőivel, akiknek szintén felajánlottuk a magyar kormány segítségét. A béke irányába tett erőfeszítéseket, és a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell. Csak a béke!”
