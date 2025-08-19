Orbán Viktor: a harmadik világháború veszélyét csak egy Trump-Putyin találkozóval lehet csökkenteni

"Az elszigetelésre épülő stratégia elbukott".
Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében tájékoztatott a mai, Európai Unió 27 tagállamának vezetőjének tanácskozásáról.
A miniszterelnök 4 pontban foglalta össze a történteket és álláspontját:
1. Beigazolódott, hogy a harmadik világháború veszélyét csak egy Trump-Putyin találkozóval lehet csökkenteni.
2. Beigazolódott, hogy az elszigetelésre épülő stratégia elbukott.
3. Beigazolódott, hogy az orosz-ukrán háborúnak nincs megoldása a frontvonalon, csak a diplomáciai erőfeszítések hozhatnak megoldást.
4. Beigazolódott, hogy Ukrajna európai uniós tagsága semmilyen biztonsági garanciát nem jelent, ezért a tagság és a biztonsági garanciák összekötése felesleges és veszélyes.
Magyarország üdvözli a Trump-Putyin tárgyaláson megtett lépéseket és támogatja a további tárgyalási folyamatot, különös tekintettel egy második Trump-Putyin találkozóra. Napirenden tartjuk azt a magyar kezdeményezést, hogy az Unió minél hamarabb indítványozzon egy Európa-Oroszország csúcstalálkozót.
