Szijjártó Péter: Minél előbb békére van szükség!

Ismét fokozódnak a harcok. Magyarország már a kezdetek óta a békét szorgalmazza. Így teszünk most is.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.21. 11:39
Módosítva: 2025.08.21. 13:06
béketárgyalás ukrajna oroszország

Mint arról korábban beszámoltunk, Oroszország augusztus 21-én átfogó légitámadást indított Ukrajna-szerte. A leghevesebb robbanásokat a nyugati megyékből jelentették, köztük Rivnéből, Lvivből, Ternopilból, Hmelnickijből, valamint a kárpátaljai Munkácsról. Szijjártó Péter ennek kapcsán emelte ki Facebook-oldalán a béketárgyalások jelenőségét.

A délelőtt folyamán Ukrajnából érkezett hírek újra azt bizonyítják, hogy minél előbb békére van szükség! Mindenkinek, minden erejével azon kell dolgoznia, hogy minél előbb létrejöjjön a háborút lezáró békemegállapodás! Csak így lehet elejét venni a további vérontásnak és pusztításnak

 – írta.

 

 

