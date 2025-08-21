Szijjártó Péter: Minél előbb békére van szükség!

Ismét fokozódnak a harcok. Magyarország már a kezdetek óta a békét szorgalmazza. Így teszünk most is.
Mint arról korábban beszámoltunk, Oroszország augusztus 21-én átfogó légitámadást indított Ukrajna-szerte. A leghevesebb robbanásokat a nyugati megyékből jelentették, köztük Rivnéből, Lvivből, Ternopilból, Hmelnickijből, valamint a kárpátaljai Munkácsról. Szijjártó Péter ennek kapcsán emelte ki Facebook-oldalán a béketárgyalások jelenőségét.
A délelőtt folyamán Ukrajnából érkezett hírek újra azt bizonyítják, hogy minél előbb békére van szükség! Mindenkinek, minden erejével azon kell dolgoznia, hogy minél előbb létrejöjjön a háborút lezáró békemegállapodás! Csak így lehet elejét venni a további vérontásnak és pusztításnak
– írta.
