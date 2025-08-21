Újabb légitámadást indított Oroszország Ukrajna ellen: Kárpátalját is támadják

Augusztus 21-én hajnalban Oroszország nagyszabású légitámadást indított Ukrajna-szerte.
Újabb légitámadási hullámmal támad Oroszország Ukrajna ellen: az orosz hadsereg egyszerre indított rakétákat és iráni gyártmányú Shahed drónokat augusztus 21-én hajnalban: a leghevesebb robbanásokat a nyugati megyékből jelentették, köztük Rivnéből, Lvivből, Ternopilból, Hmelnickijből, valamint a kárpátaljai Munkácsról.
Az ukrán légvédelem beszámolói szerint az éjjeli órákban orosz MiG–31-es vadászgépek szálltak fel, amelyek képesek a Kinzsal típusú hiperszonikus rakéták indítására is. Rivne megyében három nagyobb detonációt észleltek, míg Kijevben az éjszaka folyamán folyamatosan dolgoztak a légvédelmi egységek a támadó drónok megsemmisítésén.
Lviv megye kormányzója, Makszim Kozickij közölte, hogy a Zolocsivi járás felett is ellenséges drónt észleltek, és a légvédelem ott is működésbe lépett. Hajnalra további robbanások hallatszottak Lvivben, valamint a nyugat-ukrajnai Luckban és Munkácson is – írja a Magyar Nemzet.
Munkácson egy kereskedelmi telephelyet ért találat, a mentőegységek a helyszínre érkeztek – jelentették a helyi hatóságok. A Munkácsi Városi Tanács később azt tanácsolta a lakosoknak, hogy tartsák csukva az ablakokat és maradjanak otthon az orosz rakétatámadás miatt.
Az orosz támadások különösen nagy visszhangot keltenek, mivel mindössze néhány nappal azután következtek be, hogy Moszkva vezetői tárgyalásokat kezdtek Washingtonnal a békefolyamatról.
